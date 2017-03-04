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07:49 (мск), источник: Nur.kz

Мать 10 детей из Актобе поделилась секретом семейного счастья

Женщина мечтает еще об одном ребенке.

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7
фотографий
7
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Мать четверых дочек и шести сыновей Айсауле Сатыбалдиева вышла замуж в 17 лет. 34-летняя Айсауле рассказала, как ей удается справлять с 10 детьми и призналась, что мечтает еще об одном ребенке, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Самому старшему сыну Айсауле — 16 лет, он учится в 10 классе. После Алиби родились Махаббат, Салтанат, Гульжанат, Азамат, Саят, Адилет, Ердаулет, Айкерим и Саулет.

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Многодетная семья живет в двухкомнатном доме, который подарил им предприниматель.

«Все дети спят в одной комнате. Постель стелим от окна до двери, каждый из детей знает свое место. Если кто-то из детей уходит, то мы все дружно ждем его, а когда он приходит, дети начинают друг друга обнимать.

Многие задаются вопросом, как я справляюсь с 10 детьми", — рассказала многодетная мать.

Дети растут очень дружными и заботятся друг о друге. Их отец с утра до позднего вечера находится на работе.

«У каждого из детей есть свои обязанности. Один выносит мусор, другой идет в магазин, две дочки по очереди убирают дом, старшая дочь помогает младшим, а старший сын приглядывает за младшими сыновьями.

Даже когда выходят на улицу играть, смотрят друг за другом. Если кого-то обидят, то защищают все вместе. Соседи спрашивают, как мне удалось воспитать их такими дружными", — делится Айсауле.

Мать-героиня Айсауле воспитывалась в семье братьев, так как осталась сиротой.

«Нас в семье семеро братьев-сестер. Трое братьев из-за проблем со здоровьем скончались в молодом возрасте. Мать скончалась, когда мне было 11 лет, а отец — когда я училась в 7 классе.

Я выросла в доме братьев, а в 17 лет вышла замуж. Первого ребенка родила в 18 лет. В то время мы жили вместе с родителями мужа, у них не было своего жилья. Нам приходилось часто переезжать.

Перед тем, как нам подарили дом, мы жили в коттедже брата мужа. Мы пасли скот в том доме и жили с 8 детьми в одной комнате. В центре комнаты стояла печь, так что мы не могли даже вытянуть ноги", — продолжила женщина.

Два года назад актюбинский предприниматель подарил многодетной семье двухкомнатную квартиру. В новом доме в семье появились еще два ребенка.

«Когда нам сообщили, что подарят квартиру, я не поверила. А когда мы своими глазами увидели дом, то радости не было предела», — поделилась Айсауле.

Однако квартира находится не в собственности супругов, что вызывает опасения Айсауле.

Из 10 детей шестеро — школьники, остальные маленькие.

«Айсауле Сатыбалдиева сообщила, что поправит здоровье и до 40 лет родит еще одного ребенка.

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