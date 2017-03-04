Новые ледовые переправы продолжают открываться в Хабаровском крае несмотря на приход весны

Хабаровск, 4 марта, AmurMedia.

Инспекторами ГИМС за последние сутки освидетельствовано и принято к эксплуатации четыре ледовых переправы на территории Хабаровского края. В общей сложности, на данный момент в крае действует 34 переправы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Одна из новых переправ расположена на реке Тором в районе устья р. Нюман в Тугуро-Чумиканском районе. Остальные три технологических ледовых переправы были открыты на реках Алькан, Сельгон и Харпи в районе нефтепровода в Амурском районе.

Всего в настоящее время на территории Хабаровского края действует 34 ледовые переправы: Верхнебуреинский район — 1, район имени Полины Осипенко — 3, Комсомольский район — 1, Николаевский район — 2, район имени Лазо — 8, Охотский район — 4, Амурский район — 4, Хабаровский район — 3, Ульчский район — 6, Тугуро-Чумиканский — 1.