Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Сбежавшего на Украину депутата РФ поймали на вранье о Крыме
Как правильно расставить мебель в гостиной
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
"2 самолета с деньгами": Олейник о подготовке бегства Порошенко
СМИ: Путин получил неожиданный подарок в Киргизии
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Местные жители обвалили ж/д на Украине и напали на полицию - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
14События недели в фотографиях
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
09:39 (мск), источник: AmurMedia.ru

Новые ледовые переправы продолжают открываться в Хабаровском крае несмотря на приход весны

В настоящее время на территории края действует 34 переправы.

Хабаровск, 4 марта, AmurMedia.

Инспекторами ГИМС за последние сутки освидетельствовано и принято к эксплуатации четыре ледовых переправы на территории Хабаровского края. В общей сложности, на данный момент в крае действует 34 переправы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Одна из новых переправ расположена на реке Тором в районе устья р. Нюман в Тугуро-Чумиканском районе. Остальные три технологических ледовых переправы были открыты на реках Алькан, Сельгон и Харпи в районе нефтепровода в Амурском районе.

Всего в настоящее время на территории Хабаровского края действует 34 ледовые переправы: Верхнебуреинский район — 1, район имени Полины Осипенко — 3, Комсомольский район — 1, Николаевский район — 2, район имени Лазо — 8, Охотский район — 4, Амурский район — 4, Хабаровский район — 3, Ульчский район — 6, Тугуро-Чумиканский — 1.

Кроме этого, в целях обеспечения безопасности на водных объектах госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед в традиционных местах зимней рыбалки. В течение прошедших суток выход рыбаков на лед был зарегистрирован в 4 местах (бухты Силантьева, Мучка Ванинского района, Юго-Западная Советско-Гаванского района, бухта Чихачева Ульчского района) в количестве 785 человек. Происшествий не допущено.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Звездопад в марте: Стас Михайлов, Диана Арбенина, Александр Розенбаум, Витас и другие
Трамп потребовал расследовать связи лидера демократов с РФ
Военные расходы Китая впервые превысят 1 трлн юаней
Врачи не допустили российского бойца Нурмагомедова до поединка
Мэй не хочет выплачивать Евросоюзу 60 млрд евро после Brexit
СМИ сообщили о сроках размещения второго полка с С-400 в Крыму
Региональный лидер «Аль-Каиды» уничтожен в Йемене
Суд арестовал главу Татфондбанка Роберта Мусина
Спорт
«Ростов» одержал свою самую крупную победу в чемпионатах России В стартовом матче 18-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» разгромил «Томь»
Авто
В сеть попал снимок обновленной Hyundai Sonata Фотографию рестайлингового седана седьмого поколения разместил авторитетный среди поклонников корейских машин сайт hyundai-blog.com
Hi-Tech
Борьба соцсетей с самоубийствами: все средства хороши Facebook запустила новые инструменты для помощи людям, задумывающимся о самоубийстве. Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» также предпринимают меры в этом направлении
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы» Ранее такое же мнение высказал коллега Литвиновой по жюри в конкурсе «Минута славы» на Первом канале Владимир Познер. Жесткие и прямолинейные высказывания судей довели до слез 8-летнюю участницу.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь