Новые ледовые переправы продолжают открываться в Хабаровском крае несмотря на приход весны
В настоящее время на территории края действует 34 переправы.
В настоящее время на территории края действует 34 переправы.
Хабаровск, 4 марта, AmurMedia.
Инспекторами ГИМС за последние сутки освидетельствовано и принято к эксплуатации четыре ледовых переправы на территории Хабаровского края. В общей сложности, на данный момент в крае действует 34 переправы, сообщили ИА AmurMedia в
Одна из новых переправ расположена на реке Тором в районе устья р. Нюман в
Всего в настоящее время на территории Хабаровского края действует 34 ледовые переправы: Верхнебуреинский район — 1, район имени Полины Осипенко — 3, Комсомольский район — 1, Николаевский район — 2, район имени Лазо — 8, Охотский район — 4, Амурский район — 4, Хабаровский район — 3, Ульчский район — 6,
Кроме этого, в целях обеспечения безопасности на водных объектах госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед в традиционных местах зимней рыбалки. В течение прошедших суток выход рыбаков на лед был зарегистрирован в 4 местах (бухты Силантьева, Мучка Ванинского района,