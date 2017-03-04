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09:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Интерактивная карта с местами несанкционированных свалок появится в Хабаровском крае

Презентация экологического проекта состоится уже в этом месяце.

Хабаровское отделение ОНФ подключилось к всероссийскому проекту «Генеральная уборка», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город». Главная цель фронтовиков — поиск незаконных свалок по всей стране.

Как сообщил глава хабаровского исполкома ОНФ Юрий Рошка, на сегодняшний день в Хабаровском крае выявлено 20 таких мест. Все объекты нанесены на специальную интерактивную карту. Кстати, поучаствовать в проекте и поделиться координатами и фотографиями обнаруженных свалок может любой желающий. Все эти сведения позже также будут отображены на карте.

«В эту работу мы планируем подключать всех. Ежегодно в Хабаровском крае образуется более 1,5 тысяч свалок. Принцип предельно прост — каждый неравнодушный гражданин может обозначить проблему на карте, мы принимаем информацию в работу и пишем обращения в соответствующие инстанции», — рассказал Юрий Рошка.

Официальная презентация проекта в регионе намечена на первую декаду марта. После этого активисты ОНФ совместно со СМИ и экологами отправятся в первый рейд.

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