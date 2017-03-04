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09:10 (мск), источник: VLADNEWS

Владивостокцев на следующей неделе ждет дополнительный выходной

Переноса выходных не будет.

Источник: VLADNEWS

На следующей неделе в России отмечается Международный женский день, который является государственным праздником и подарит владивостокцам дополнительный выходной, сообщает РИА VladNews.

8 марта выпадает в этом году на среду, из-за чего переноса выходных не ожидается, но во вторник, 7 марта, будет сокращенный рабочий день на час.

Напомним, что праздник 8 Марта возник в результате борьбы женщин за свои избирательные и дополнительно трудовые права. 8 марта 1908 года в Нью-Йорке состоялась первая женская демонстрация.

Представители прекрасного пола потребовали избирательных прав, равной c мужчинами оплаты труда и уменьшения продолжительности рабочего дня.

В России праздник 8 Марта активно пропагандировала вошедшая впоследствии в историю Клара Цеткин. В Союзе Международный женский день был праздником женщин-тружениц.

Чаще всего в этот день чествовали только тех дам, которые преуспели в мужских профессиях. Прежде всего, это летчицы, трактористки, сварщицы, бетонщицы и вошедшие в поговорки шпалоукладчицы.

Впоследствии Международный женский день в Советском Союзе приобрел иные черты. С праздником стали поздравлять всех представительниц слабого пола без исключения.

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