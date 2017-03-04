Сроки ЕГЭ определены в Приморье

По информации Рособрнадзора, они пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный.

«Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной — с 29 мая 2017 года по первое июля. Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ в 2017 году с экзаменов по географии и информатике и информационным и коммуникационным технологиям (ИКТ)», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Выпускники этого года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам — русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервный день, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный период — с пятого по 16 сентября.

«ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 6 мая, основной — с 26 мая по 29 июня и дополнительный — с 5 по 22 сентября», — добавили специалисты.

Как и в прошлом году, в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.