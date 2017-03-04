Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Трамп сделал резкое заявление после обвинений СМИ в адрес Путина
В Белоруссии ответили на слова Литвы о подготовке России к войне
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
"2 самолета с деньгами": Олейник о подготовке бегства Порошенко
СМИ: Путин получил неожиданный подарок в Киргизии
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Местные жители обвалили ж/д на Украине и напали на полицию - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
14События недели в фотографиях
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
09:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Сроки ЕГЭ определены в Приморье

Минобразования и науки России утвердило расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ), Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ), сообщает ИА «Дейта».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

По информации Рособрнадзора, они пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный.

«Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной — с 29 мая 2017 года по первое июля. Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ в 2017 году с экзаменов по географии и информатике и информационным и коммуникационным технологиям (ИКТ)», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Выпускники этого года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам — русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервный день, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный период — с пятого по 16 сентября.

«ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 6 мая, основной — с 26 мая по 29 июня и дополнительный — с 5 по 22 сентября», — добавили специалисты.

Как и в прошлом году, в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.

Отметим, ЕГЭ-2017 в Приморье будут сдавать около девяти тысяч человек. Во время итоговой аттестации в крае будет работать ситуационный центр, в котором общественные наблюдатели смогут контролировать проведение экзаменов в формате онлайн-видеонаблюдения. Для этого привлекут студентов, родителей и представителей общественных организаций. Кроме того, ход проведения экзаменов будут контролировать общественные наблюдатели.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ученые рассказали, как избежать депрессии
Трамп потребовал расследовать связи лидера демократов с РФ
Военные расходы Китая впервые превысят 1 трлн юаней
Врачи не допустили российского бойца Нурмагомедова до поединка
Мэй не хочет выплачивать Евросоюзу 60 млрд евро после Brexit
СМИ сообщили о сроках размещения второго полка с С-400 в Крыму
Региональный лидер «Аль-Каиды» уничтожен в Йемене
Суд арестовал главу Татфондбанка Роберта Мусина
Спорт
«Ростов» одержал свою самую крупную победу в чемпионатах России В стартовом матче 18-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» разгромил «Томь»
Авто
В сеть попал снимок обновленной Hyundai Sonata Фотографию рестайлингового седана седьмого поколения разместил авторитетный среди поклонников корейских машин сайт hyundai-blog.com
Hi-Tech
Борьба соцсетей с самоубийствами: все средства хороши Facebook запустила новые инструменты для помощи людям, задумывающимся о самоубийстве. Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» также предпринимают меры в этом направлении
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы» Ранее такое же мнение высказал коллега Литвиновой по жюри в конкурсе «Минута славы» на Первом канале Владимир Познер. Жесткие и прямолинейные высказывания судей довели до слез 8-летнюю участницу.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь