Сроки ЕГЭ определены в Приморье
Минобразования и науки России утвердило расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ), Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ), сообщает ИА «Дейта».
Минобразования и науки России утвердило расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ), Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ), сообщает ИА «Дейта».
По информации Рособрнадзора, они пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный.
«Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной — с 29 мая 2017 года по первое июля. Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ в 2017 году с экзаменов по географии и информатике и информационным и коммуникационным технологиям (ИКТ)», — говорится в сообщении администрации Приморского края.
Выпускники этого года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам — русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервный день, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный период — с пятого по 16 сентября.
«ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 6 мая, основной — с 26 мая по 29 июня и дополнительный — с 5 по 22 сентября», — добавили специалисты.
Как и в прошлом году, в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.
Отметим, ЕГЭ-2017 в Приморье будут сдавать около девяти тысяч человек. Во время итоговой аттестации в крае будет работать ситуационный центр, в котором общественные наблюдатели смогут контролировать проведение экзаменов в формате