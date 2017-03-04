Более 100 млн рублей выделили на строительство детсада в Братске
Работы планируют завершить к ноябрю 2017 года.
Работы планируют завершить к ноябрю 2017 года.
Свыше 100 млн рублей выделено на строительство детского сада в жилом районе Порожский Братска в 2017 году — из областного бюджета 95,1 млн руб. и 5 млн руб. из муниципальной казны. Работы планируется завершить к ноябрю этого года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Строительство объекта начато в 2014 году строительной компанией ООО СК «ВостСибСтрой» за счет собственных средств.
«Здание детского сада в Порожском — один из печально знаменитых долгостроев Братска, несмотря на то, что в этом жилом районе так необходимо дошкольное учреждение. Наша основная задача сдвинуть такие стройки с мертвой точки», — отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Он также подчеркнул, что ребятишки Братска должны получить новое здание детского сада к ноябрю этого года.