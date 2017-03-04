Более 100 млн рублей выделили на строительство детсада в Братске

Свыше 100 млн рублей выделено на строительство детского сада в жилом районе Порожский Братска в 2017 году — из областного бюджета 95,1 млн руб. и 5 млн руб. из муниципальной казны. Работы планируется завершить к ноябрю этого года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.

Строительство объекта начато в 2014 году строительной компанией ООО СК «ВостСибСтрой» за счет собственных средств. Строительно-монтажные работы на объекте были приостановлены в ноябре 2014 года ввиду отсутствия у застройщика собственных оборотных средств для завершения строительства. При этом в полном объеме были выполнены фундаментные работы, работы по монтажу каркаса здания, начаты кровельные работы. На завершение строительства объекта в 2015 году в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014−2018 годы было выделено 100, 1 млн рублей. В октябре 2015 года в министерство строительства, дорожного хозяйства региона поступило письмо за подписью мэра Братска о невозможности освоения средств субсидии, поэтому было принято решение о перераспределении средств областного бюджета в объеме 95, 1 млн рублей на объекты, готовые к вводу в 2015 году. В ноябре 2016 года в министерство представлено подтверждение о приобретении здания в муниципальную собственность.

«Здание детского сада в Порожском — один из печально знаменитых долгостроев Братска, несмотря на то, что в этом жилом районе так необходимо дошкольное учреждение. Наша основная задача сдвинуть такие стройки с мертвой точки», — отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Он также подчеркнул, что ребятишки Братска должны получить новое здание детского сада к ноябрю этого года.