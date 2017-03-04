Госавтоинспекторы в канун 8 марта начнут вручать букеты цветов хабаровским автоледи

Хабаровск, 4 марта, AmurMedia.

Всероссийская акция МВД России «8 Марта — В каждый Дом» стартует сегодня, 4 марта. В рамках акции участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и автоинспекторы поздравят представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днем, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Основная цель планируемых мероприятий заключается не только в реализации профилактических мер, но и в укреплении доверительных отношений между полицией и обществом, создании между сотрудниками и гражданами взаимопонимания в деле обеспечения общественной безопасности своего двора, улицы, района.

Так, весенний праздник — это прекрасный повод для участковых уполномоченных полиции ещё раз напомнить о себе всем девушкам и женщинам своего района, донести до них не только слова поздравлений, но и важную информацию, способствующую обеспечению их безопасности и благополучия.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних смогут ещё раз встретиться и пообщаться с юными гражданами. Возможно, именно эта встреча, исполненная положительных эмоций, станет поводом для откровенного разговора с детьми, что убережёт их от необдуманных поступков. Особая роль выпадает сотрудникам Госавтоинспекции, которые примут участие в “Цветочном патруле” и будут вручать букеты участницам дорожного движения, находящимся за рулём своих авто. Даря символ весны, сотрудники планируют напомнить о правилах поведения на дороге и опасностях, которые таит в себе весенняя погода», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.