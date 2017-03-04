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08:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Около 80 тысяч тюльпанов вырастили в Иркутске к 8 марта

Агрономы подготовили новые сорта тюльпанов, нарциссы, гиацинты и крокусы.

Порядка 80 тысяч луковичных цветов вырастили в Иркутске на муниципальном предприятии «Горзеленхоз» к Международному женскому дню. В этом году агрономы подготовили для иркутян новые сорта тюльпанов, нарциссы, а также горшечные цветы — гиацинты и крокусы. При этом, как отметили на предприятии, цены сохранены на уровне прошлого года. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

На муниципальном предприятии «Горзеленхоз» представлен широкий ассортимент горшечных культур, выращенных в теплицах комплекса, а также свежесрезанные цветы: розы, хризантемы, нарциссы, гвоздики, альстромерии и другие. Кроме того, на предприятии работают флористы, которые могут составить букет или цветочную композицию.

«К празднику агрономы вырастили около 30-ти сортов тюльпанов, два сорта новые — «Розовый лед» и «Лимонный лед». Также цветы отличаются по расцветке, начиная от снежно-белого, заканчивая кроваво-красным. Кроме того, есть различия по форме бутона, например у некоторых он заостренный, как у «Барселоны», а может быть овальным или лилиевидным, как у «Парада» или «Баллады», — сказала мастер участка агрокомплекса «Горзеленхоз» Лариса Костиш.

МУПЭП «Горзеленхоз» принимает заказы на цветы к 8 марта (тюльпаны оптом и в розницу). Более подробную информацию можно получить на сайте «Горзеленхоза» или по телефону: 54−71−21.

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