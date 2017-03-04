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11:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

Новое здание оперного театра в Перми возведут на берегу Камы

Его построят в 5 квартале города, ограниченном улицами Попова, Окулова, Осинской и Монастырской.

Источник: Аргументы и факты

Здание театра оперы и балета появится на берегу Камы. Разработчики проекта из бюро Дэвида Чипперфильда осмотрели несколько участков в городе: на эспланаде, Разгуляе и набережной Камы. 5-й квартал, ограниченный улицами Попова, Окулова, Осинской и Монастырской, понравился им больше всего.

Свой взгляд на то, где должно быть расположено здание, они обсудили с губернатором края Максимом Решетниковым, представителями краевого правительства, департамента градостроительства администрации города и руководством театра. В ближайшее время проектировщики создадут несколько эскизов здания и представят их в Перми в конце апреля.

Напомним, работа по выбору места для нового здания активизировалась в этом году. Художественный руководитель театра Теодор Курентзис даже пригрозил, что покинет Пермь, если строительство не начнётся.

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