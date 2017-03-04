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11:21 (мск), источник: Newslab.ru

Шесть новых светофоров появятся на улицах Красноярска

В 2017 году на красноярских дорогах установят еще около 600 дорожных знаков «Дети», как минимум 6 новых светофоров и 21 «лежачий полицейский», сообщили накануне специалисты департамента городского хозяйства.

Источник: РИА "Новости"

Также в планах службы на 2017 год — устранить аварийно-опасные очаги, которых в Красноярске насчитывается 37.

Так, новые светофоры появятся на следующих улицах: ул. Ады Лебедевой — Вейнбаума, Брянская — Перенсона, Ястынская 10а, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 195, ул. 9 Мая — «Арена. Север», а также пр. Свободный, 6.

«Главный приоритет года, помимо обычных, — это максимально обеспечить безопасность детей на дорогах. На примере 4 лицея мы убедились в эффективности обеспечения периметра необходимыми знаками и разметкой. Ни одного ДТП с участием детей данного учебного заведения не произошло», — сообщил начальник отдела управления улично-дорожной сетью департамента Никита Дресвянкин.

На оборудование дорог, в том числе у школьных и дошкольных учреждений, из городского бюджета в этом году выделено 33 млн рублей по программе «Повышение безопасности дорожного движения». Помимо перечисленного, внимание уделят и пешеходным переходам: «зебры» по 12 адресам дополнят ограждениями (2078 погонных метров). Помимо установки новых светофоров, по 120 адресам объекты будут модернизированы.

Кроме того, в этом году на обеспечение детской безопасности на дорогах запланированы средства по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Здесь заявлена сумма в 40,1 млн рублей. На эти деньги планируется установить еще 12 светофорных объектов в рамках ремонта улично-дорожной сети, модернизировать 18 светофоров, восстановить освещение на ул. Пограничников и упорядочить размещение автобусных остановок на пр. им. газеты «Красноярский рабочий».

Администрация направила заявку и для участия в федеральной программе «Повышение безопасности дорожного движения» сумму 74,26 млн рублей. На эти средства планируется установка 13,1 тысяч метров ограждений на пешеходных переходах, модернизация нерегулируемых пешеходных переходов на 64 объектах (светофоры, имеющие 1 желтый сигнал для обозначения пешеходного перехода) и модернизация 56 светофорных объектов.

Как сообщили в департаменте, создана рабочая группа, представители которой лично пешком прошли множество участков, где ходят дети в садики и школы, а также места концентрации ДТП с участием детей и на месте решали, какие нужны меры, чтобы обезопасить данный участок. В рабочую группу вошли сотрудники ГИБДД, управления образования, образовательных учреждений и горхозяйства.

В мэрии особо отметили, что впервые в программе «Повышение безопасности дорожного движения» учли еще и места дополнительного образования детей: спортивные секции, музыкальные школы и интернаты.

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