Президент Татарстана инициировал рейд против браконьеров

(Лаишевский район, 4 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). В Лаишевском районе Татарстана состоялся совместный рейд сотрудников Управления по охране и использования объектов животного мира РТ, рыбинспекции и полиции. Цель: пресечение браконьерской добычи рыбы багрильщиками. Одним из участников рейда стал корреспондент информационного агентства «Татар-информ».



Инициатором рейда стал Президент Татарстана Рустам Минниханов, к которому поступило сообщение, что на льду реки Меша у селя Рождествено сотни людей, используя так называемые «шкуродеры», то есть крупные одинарные или даже четверные крючки с утяжелением, багрят рыбу, набивая целые мешки.



Сейчас уровень воды в реках сброшен, и рыба вынужденно собирается в смешанные стаи там, где есть ямы. Судаки, караси, сазаны делят одни и те же глубокие места, и этим пользуются бесчестные рыболовы. Стоит отметить, что работа по противодействию браконьерству в республике ведется постоянно. И эта территория — не исключение: «Как все это началось, порядка 34 рейдов было, сами выезжаем, совместно с МВД выезжаем, совместно с МЧС, с охотуправлением, Я лично составил протоколов 10», — рассказал госинспектор отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по РТ Сергей Савельев. Этот рейд — 35-й с начала года. Очень пригодилась техника, недавно врученная рыбинспекции республики по инициативе Президента Татарстана. Новые снегоходы позволяют не только добраться до нужного места, но, при необходимости и организовать преследование нарушителей.

Большая часть всей этой массы рыболовов — законопослушные люди. Ловят на блесны, мормышки, виброхвосты. Например, эту рыбачку, азартно «купающую» в лунке балансир, на ловлю со льда подсадил муж. Вот уже 6 лет ездят на рыбалку вместе. За удовольствием. Поймают — радуются. Не клюет — тоже неплохо. Впрочем, отсутствие клева — повод немного поколдовать с обманкой — повесить несколько ярких кембриков, дополнить искусственную рыбку мягкой резиной.



И таких рыболовов — большинство. Они спокойно продолжают ловлю, даже заметив знакомую здесь многим колоритную фигуру рыбинспектора. А вот кто душой и на руку не чист — спешат со льда убраться. Бывает, что и снасти свои бросают. Эту однокрючковую багрилку размером в половину мужской ладони пожелавший остаться неизвестным автор, похоже, выточил из сварочного электрода и залил свинцом.



А это — еще одна самоделка. На этот раз трехкючковая. И снова бесхозная. Браконьер предпочел бросить санки, ледоруб, снасти и так и не откликнулся сборному отряду защитников ихтиофауны. За браконьерство с использованием запрещенных орудий лова грозит серьезный штраф, а тут еще и видеокамера фиксирует и поиск владельца, и заполнение акта изъятия.



«Главная беда даже не в том, что рыбу ловят таким варварским способом, а в том, что на каждую вытащенную из-подо льда браконьером рыбу приходится десяток, а то и более сумевших сорваться с крючка, но погибающих позже от страшных ран», — делится Сергей Савельев.

Тем временем рейд продолжается. Уже оформлены три протокола. Еще два нарушения сотрудник опергруппы Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ зафиксировал здесь накануне. И снова непорядок. Двое мужчин тянут сети на территории, не относящейся к промысловой зоне. Как оказалось, работают рыбаки на Лаишевском рыбзаводе. Утверждают, что просто забыли, где границы территории, разрешенной для промышленной добычи. В процессе проверки выяснилось, что заполнить журнал добычи они тоже забыли. И такое браконьерство, замаскированное под официальную ловлю, оказывается, тоже бывает. Теперь нарушителям из 25-й бригады придется оплатить штраф, возместить нанесенный природе ущерб, и сетей они тоже лишились.



Этот рейд завершается, но на следующий день инспекторы рыбнадзора и охотуправления снова появятся здесь, чтобы удержать рыбаков от шага за черту закона. А тех, кто остается верным правилам любительского рыболовства, сотрудники Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ просят не увлекаться излишне. Чтобы и летом радоваться хорошему клеву, не стоит сейчас по низкой воде ловить рыбы больше, чем это действительно необходимо.