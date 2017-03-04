Милонов призвал проверить фильм «Красавица и чудовище» из-за гей-персонажа

В письме Милонов указал, что, согласно сообщениям СМИ, в «Красавице и чудовище» одной из сюжетных линий будут гомосексуальные отношения между главными героями.

По его словам, общественность «не сможет смотреть молча на то, что предлагают кинопрокатчики под видом детской сказки — явная, неприкрытая, бессовестная пропаганда греха, извращенных сексуальных отношений».

Он считает «общей задачей» не допустить выхода фильма на экраны «ни под каким видом».

Он считает «общей задачей» не допустить выхода фильма на экраны «ни под каким видом».

Депутат заявил, что выход фильма запланирован на начало весенних каникул в школах.

По его словам, он получил множество сообщений и писем от обеспокоенных родителей.

По его словам, он получил множество сообщений и писем от обеспокоенных родителей.

Милонов попросил, чтобы Мединский организовал допремьерную проверку этой кинокартины. Он заявил, что «в случае подтверждения нахождения элементов пропаганды гомосексуализма и педофилии» необходимо принять меры «по тотальному запрещению демонстрации» этой ленты «во всех без исключения» кинотеатрах России.