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09:32 (мск), источник: Газета.Ру

Милонов призвал проверить фильм «Красавица и чудовище» из-за гей-персонажа

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра культуры Владимира Мединского провести допремьерную проверку фильма «Красавица и чудовище» на предмет пропаганды гомосексуализма.

Источник: РИА "Новости"

Он направил Мединскому соответствующее письмо, передает РИА «Новости».

В письме Милонов указал, что, согласно сообщениям СМИ, в «Красавице и чудовище» одной из сюжетных линий будут гомосексуальные отношения между главными героями.

Фильм
9.0
Красавица и чудовище
2017 / США / 2 ч. 9 мин.
Beauty and the Beast
мелодрамамюзикл...

По его словам, общественность «не сможет смотреть молча на то, что предлагают кинопрокатчики под видом детской сказки — явная, неприкрытая, бессовестная пропаганда греха, извращенных сексуальных отношений».

Он считает «общей задачей» не допустить выхода фильма на экраны «ни под каким видом».

Депутат заявил, что выход фильма запланирован на начало весенних каникул в школах.

По его словам, он получил множество сообщений и писем от обеспокоенных родителей.

Милонов попросил, чтобы Мединский организовал допремьерную проверку этой кинокартины. Он заявил, что «в случае подтверждения нахождения элементов пропаганды гомосексуализма и педофилии» необходимо принять меры «по тотальному запрещению демонстрации» этой ленты «во всех без исключения» кинотеатрах России.

Ранее сообщалось, что кинотеатр в американской Алабаме отменил показ диснеевского фильма «Красавица и чудовища» из-за гей-персонажа.

Комментарии
1
woodyM®SailorАВ
педики наступают...((
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