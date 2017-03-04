Милонов призвал проверить фильм «Красавица и чудовище» из-за гей-персонажа

Он направил Мединскому соответствующее письмо, передает РИА «Новости».
В письме Милонов указал, что, согласно сообщениям СМИ, в «Красавице и чудовище» одной из сюжетных линий будут гомосексуальные отношения между главными героями.
По его словам, общественность «не сможет смотреть молча на то, что предлагают кинопрокатчики под видом детской сказки — явная, неприкрытая, бессовестная пропаганда греха, извращенных сексуальных отношений».
Он считает «общей задачей» не допустить выхода фильма на экраны «ни под каким видом».
Депутат заявил, что выход фильма запланирован на начало весенних каникул в школах.
По его словам, он получил множество сообщений и писем от обеспокоенных родителей.
Милонов попросил, чтобы Мединский организовал допремьерную проверку этой кинокартины. Он заявил, что «в случае подтверждения нахождения элементов пропаганды гомосексуализма и педофилии» необходимо принять меры «по тотальному запрещению демонстрации» этой ленты «во всех без исключения» кинотеатрах России.
Ранее сообщалось, что кинотеатр в американской Алабаме отменил показ диснеевского фильма «Красавица и чудовища» из-за гей-персонажа.