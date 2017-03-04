Белорусский эмигрант в 70 лет открыл в Мельбурне пекарню

Источник: Ежедневник.by

Михаил родился в Минске в 1933-м. Пережил в детстве нацистскую оккупацию и Холокост. А затем с женой Марой страдал и при советской власти, которая не слишком жаловала евреев, пишет журналист Тим Грэй, пишет Myfin.by. Поэтому в 1976-м, с 240 долларами на руках, супруги обратились за визами как беженцы, упаковали багаж, состоявший в основном из книг, и потихоньку перебрались в Австралию. «Подальше от коммунизма, — объясняет Мара. — Это было для нас главнее всего».

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Но жизнь в Австралии сладкой не оказалась. В СССР Михаил был высококвалифицированным радиофизиком, а Мара инженером-механиком. Здесь же найти работу по специальности эмигрантам без знания английского не получалось. Чтобы свести концы с концами, они брались за разные работы: продавали булочки с капустой на Рынке королевы Виктории и помогали строить Вестгейтский мост. «Наконец я решил стать учителем в школе, что было на тот момент более доступным. И проработал им 23 года», — рассказывает Михаил. Раковы оба вышли на пенсию в 2002-м, но не успокоились, а, верные тяге к радикальным переменам, решили круто сменить занятие. И купили пекарню. Большинство хлебопеков начинает карьеру в детстве. Михаил стартовал в 70. Старое название Golden Rye показалось супругам более подходящим для китайского ресторана, и они сменили его на Baker in the Rye [В вольном переводе — «Над противнем во ржи». — Myfin.by]. А затем погрузились в чтение специальной литературы. У Михаила не было никакого опыта выпечки, зато был опыт физика, который, как он полагает, сильно помог. «Думаю, он дал мне полное понимание тех химических и биологических процессов, которые происходят при изготовлении хлеба. Я понимаю, что происходит там внутри», — говорит он. И добавляет, что большинство пекарей, скорее всего, имеют довольно приблизительное об этом представление.