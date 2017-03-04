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11:19 (мск), источник: АиФ Прикамье

Определены районы города, где могут построить третий мост через Каму

Проектировщики выбрали четыре лучших варианта.

Варианты расположения нового моста через Каму представили специалисты «Института Гипростроймост — Санкт-Петербург». Проектировщики рассмотрели 9 вариантов и выбрали из них 4 наиболее подходящих.

Среди самых перспективных мест они назвали мостовой переход с выходом на площадь Гайдара, створ улицы Крисанова, а также створ реки Егошиха в микрорайоне Разгуляй и с выходом на площадь Восстания.

Эффективность этих площадок специалисты определяли исходя из уменьшения среднего времени поездки, транспортной безопасности и устойчивости работы уже существующей транспортной системы.

В течение двух месяцев для каждого из четырех вариантов произведут транспортные расчеты на 2027 и 2042 годы и определят параметры мостового перехода. Также специалисты дадут предварительную оценку стоимости сооружения с учетом строительства подъездов к каждому мосту.

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