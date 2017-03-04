Шварценеггер обвинил Трампа в своем уходе из телешоу
По словам актера, людям нравится передача, но не нравится то, что ее продюсером остается американский президент.
По словам актера, людям нравится передача, но не нравится то, что ее продюсером остается американский президент.
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сообщил, что ушел из телешоу «Ученик знаменитости»
В интервью Empire он заявил, что рейтинги передачи упали, так как 45-й президент США указан в качестве одного из продюсеров шоу. По словам Шварценеггера, он бы предпочел работать в программе, у которой нет «такой истории».
Трамп в течение 14 сезонов сам был ведущим этого
Когда стало известно, что Трамп все еще задействован в шоу в качестве исполнительного продюсера и все еще получает за это деньги, половина зрителей стали бойкотировать передачу.
«Дело не в самом шоу! Ко мне постоянно подходили люди и заявляли, что любят передачу, но выключают ее, как только видят имя Трампа. Сейчас такой период раскола, и шоу оказалось в эпицентре этого раскола», — заявил Шварценеггер, который, по его словам, больше не согласится работать в «Ученике», если ему предложат.
Трамп и Шварценеггер, которые оба принадлежат к Республиканской партии, неоднократно вступали в заочные споры. Так, в феврале на Национальном молитвенном завтраке президент США саркастически попросил «молиться за Арнольда, ведь у него такие рейтинги…».
Президент США убежден, что шоу потеряло популярность после его ухода. В первый год его работы в «Ученике» число зрителей отдельной серии достигало 20 млн человек, в последнем сезоне Трампа каждый эпизод смотрели по 6 млн зрителей. При Шварценеггере их число не достигало 5 млн.