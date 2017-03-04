Шварценеггер обвинил Трампа в своем уходе из телешоу

Трамп в течение 14 сезонов сам был ведущим этого реалити-шоу, в нем также были задействованы дети лидера США. Впоследствии он неоднократно высмеивал Шварценеггера и его работу в «Ученике знаменитости».

В интервью Empire он заявил, что рейтинги передачи упали, так как 45-й президент США указан в качестве одного из продюсеров шоу. По словам Шварценеггера, он бы предпочел работать в программе, у которой нет «такой истории».

Когда стало известно, что Трамп все еще задействован в шоу в качестве исполнительного продюсера и все еще получает за это деньги, половина зрителей стали бойкотировать передачу.

«Дело не в самом шоу! Ко мне постоянно подходили люди и заявляли, что любят передачу, но выключают ее, как только видят имя Трампа. Сейчас такой период раскола, и шоу оказалось в эпицентре этого раскола», — заявил Шварценеггер, который, по его словам, больше не согласится работать в «Ученике», если ему предложат.

Трамп и Шварценеггер, которые оба принадлежат к Республиканской партии, неоднократно вступали в заочные споры. Так, в феврале на Национальном молитвенном завтраке президент США саркастически попросил «молиться за Арнольда, ведь у него такие рейтинги…».

Президент США убежден, что шоу потеряло популярность после его ухода. В первый год его работы в «Ученике» число зрителей отдельной серии достигало 20 млн человек, в последнем сезоне Трампа каждый эпизод смотрели по 6 млн зрителей. При Шварценеггере их число не достигало 5 млн.