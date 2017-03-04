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10:29 (мск), источник: Интерфакс

Шварценеггер обвинил Трампа в своем уходе из телешоу

По словам актера, людям нравится передача, но не нравится то, что ее продюсером остается американский президент.

Источник: AP 2017

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сообщил, что ушел из телешоу «Ученик знаменитости» из-за президента США Дональда Трампа.

В интервью Empire он заявил, что рейтинги передачи упали, так как 45-й президент США указан в качестве одного из продюсеров шоу. По словам Шварценеггера, он бы предпочел работать в программе, у которой нет «такой истории».

Трамп в течение 14 сезонов сам был ведущим этого реалити-шоу, в нем также были задействованы дети лидера США. Впоследствии он неоднократно высмеивал Шварценеггера и его работу в «Ученике знаменитости».

Когда стало известно, что Трамп все еще задействован в шоу в качестве исполнительного продюсера и все еще получает за это деньги, половина зрителей стали бойкотировать передачу.
Арнольд Шварценеггер
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«Дело не в самом шоу! Ко мне постоянно подходили люди и заявляли, что любят передачу, но выключают ее, как только видят имя Трампа. Сейчас такой период раскола, и шоу оказалось в эпицентре этого раскола», — заявил Шварценеггер, который, по его словам, больше не согласится работать в «Ученике», если ему предложат.

Трамп и Шварценеггер, которые оба принадлежат к Республиканской партии, неоднократно вступали в заочные споры. Так, в феврале на Национальном молитвенном завтраке президент США саркастически попросил «молиться за Арнольда, ведь у него такие рейтинги…».

Президент США убежден, что шоу потеряло популярность после его ухода. В первый год его работы в «Ученике» число зрителей отдельной серии достигало 20 млн человек, в последнем сезоне Трампа каждый эпизод смотрели по 6 млн зрителей. При Шварценеггере их число не достигало 5 млн.

Комментарии
3
спринт лото
Да ладно! Просто терминатор стал совсем дряхлым и никому не ненужным. Вот и пытается арни оправдать свой провал...
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TURBODED
надо было просто сказать Трампу фразу, которая подходит на все случаи жизни - «мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл»...
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Владимир Пацак
Шварценеггер просто у Трампа сейчас покруче шоу, продюсером которым он сейчас является и поверь Арни, он заменит неугодных артистов.
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