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11:46 (мск), источник: Nakanune.ru

«Останавливали буквально каждый автомобиль»: на выезде из Екатеринбурга прошли сплошные поверки ГИБДД

В Екатеринбурге ГИБДД организовала сплошные проверки транспортных средств. Водителей останавливали накануне вечером на одном из выездов из города.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, на выезде из уральской столицы в сторону Перми сотрудники ГИБДД останавливали буквально каждый автомобиль с целью выявления таких нарушений, как управление транспортным средством в состоянии опьянения, перевозка детей без детских удерживающих устройств, неиспользование ремней безопасности и других. В ведомстве уточнили, что место проведения рейда было выбрано не случайно: именно на трассе «Пермь — Екатеринбург» уже произошел ряд серьезных ДТП, в результате которых погибли и пострадали люди, в том числе и дети, которые перевозились с нарушением требований безопасности.

«Всего в ходе рейда, который проходил с 16 до 20 часов, было выявлено 58 нарушений правил дорожного движения, среди которых 17 фактов нарушения правил перевозки детей, 22 — не использование ремней безопасности, шесть — нанесение тонировки, ограничивающей обзор водителя. Водители грузовых автомобилей были привлечены к административной ответственности за загрязнение проезжей части, а также за нарушение правил перевозки грузов. Проведение подобных мероприятий уже не раз доказало свою эффективность, и в дальнейшем их проведение на территории всей Свердловской области будет продолжено», — отметили в ГИБДД.

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