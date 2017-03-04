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11:44 (мск), источник: АиФ Прикамье

Сугроб помешал молодому человеку угнать машину

Угонщик не справился с управлением автомобилем и застрял в снегу.

Житель Очёра попытался угнать машину, но не смог. 22-летний молодой человек разбил стекло автомобиля ВАЗ-2107, припаркованного во дворе одного из домов. Он завёл двигатель, тронулся с места, но далеко ему уехать не удалось.

Мужчина не справился с управлением и машина застряла в сугробе. Незадачливого угонщика вскоре задержала полиция.

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