Сугроб помешал молодому человеку угнать машину

Житель Очёра попытался угнать машину, но не смог. 22-летний молодой человек разбил стекло автомобиля ВАЗ-2107, припаркованного во дворе одного из домов. Он завёл двигатель, тронулся с места, но далеко ему уехать не удалось.

Мужчина не справился с управлением и машина застряла в сугробе. Незадачливого угонщика вскоре задержала полиция.