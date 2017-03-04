Сугроб помешал молодому человеку угнать машину
Угонщик не справился с управлением автомобилем и застрял в снегу.
Угонщик не справился с управлением автомобилем и застрял в снегу.
Житель Очёра попытался угнать машину, но не смог. 22-летний молодой человек разбил стекло автомобиля ВАЗ-2107, припаркованного во дворе одного из домов. Он завёл двигатель, тронулся с места, но далеко ему уехать не удалось.
Мужчина не справился с управлением и машина застряла в сугробе. Незадачливого угонщика вскоре задержала полиция.