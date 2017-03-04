На юге Беларуси в воскресенье прогнозируется до 17 градусов тепла

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье, 5 марта, опасных метеорологических явлений в Беларуси не ожидается, будет облачно с прояснениями. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью будет преимущественно без осадков, днем в основном по северо-востоку — дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман.