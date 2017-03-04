Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Мне жаль Дробыша": Фадеев о конфликте с Самбурской
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Местные жители обвалили ж/д на Украине и напали на полицию - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
14События недели в фотографиях
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10:34 (мск), источник: Интерфакс

Часть задержанных в Шри-Ланке россиян обвинили в нарушении правил пребывания

Ранее в СМИ появилась информация о задержании девяти граждан РФ в этой стране.

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Посольство России в Шри-Ланке находится в тесном контакте с миграционной службой страны для освобождения задержанных россиян.

«В связи с распространяющейся в СМИ информацией сообщаем, что посольство находится в тесном контакте с миграционной службой Шри-Ланки для разрешения ситуации и освобождения задержанных», — говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании девяти граждан РФ в Шри-Ланке.

«Части россиян предъявлялись обвинения в нарушении правил пребывания в стране», — отмечают в посольстве.

После проведения необходимых проверок со стороны ланкийских властей посольство будет добиваться освобождения всех задержанных без обоснованных причин.
посольство РФ в Шри-Ланке
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россиян бросили в тюрьму для нелегалов на Шри-Ланке
11:27 (мск)© Ньюстюб
Росстат обнародовал рейтинг среднемесячных зарплат в госорганах
Госдуме предложили запретить России отдельные категорий товаров
Военные расходы Китая впервые превысят 1 трлн юаней
Врачи не допустили российского бойца Нурмагомедова до поединка
New York Times уличила Uber в слежке за чиновниками
СМИ узнали о сроках размещения второго полка с С-400 в Крыму
Арнольд Шварценеггер обвинил Трампа в своем уходе из телешоу
Суд арестовал главу Татфондбанка Роберта Мусина
Спорт
Поединок Хабиба Нурмагомедова и Фергюсона в UFC отменен Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов по состоянию здоровья не сможет выйти на бой за титул временного чемпиона UFC
Авто
В сеть попал снимок обновленной Hyundai Sonata Фотографию рестайлингового седана седьмого поколения разместил авторитетный среди поклонников корейских машин сайт hyundai-blog.com
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Москвичей из пятиэтажек переселят в просторное жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы» Ранее такое же мнение высказал коллега Литвиновой по жюри в конкурсе «Минута славы» на Первом канале Владимир Познер. Жесткие и прямолинейные высказывания судей довели до слез 8-летнюю участницу.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь