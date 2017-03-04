Часть задержанных в Шри-Ланке россиян обвинили в нарушении правил пребывания
Ранее в СМИ появилась информация о задержании девяти граждан РФ в этой стране.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании девяти граждан РФ в этой стране.
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Посольство России в
«В связи с распространяющейся в СМИ информацией сообщаем, что посольство находится в тесном контакте с миграционной службой
Ранее в СМИ появилась информация о задержании девяти граждан РФ в
«Части россиян предъявлялись обвинения в нарушении правил пребывания в стране», — отмечают в посольстве.
После проведения необходимых проверок со стороны ланкийских властей посольство будет добиваться освобождения всех задержанных без обоснованных причин.