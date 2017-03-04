Часть задержанных в Шри-Ланке россиян обвинили в нарушении правил пребывания

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Посольство России в Шри-Ланке находится в тесном контакте с миграционной службой страны для освобождения задержанных россиян.

«В связи с распространяющейся в СМИ информацией сообщаем, что посольство находится в тесном контакте с миграционной службой Шри-Ланки для разрешения ситуации и освобождения задержанных», — говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании девяти граждан РФ в Шри-Ланке.

«Части россиян предъявлялись обвинения в нарушении правил пребывания в стране», — отмечают в посольстве.