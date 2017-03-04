Более 30 нелегальных мигрантов нашли в теплицах под Аргаяшом

В Аргаяшском районе (Челябинская область) выявлено более 30 нелегалов — мигранты трудились в теплицах в деревнях Калиновка, Биккулова и поселке Чубары, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МВД.

В ходе рейда, организованного по инициативе начальника Отдела МВД России по Аргаяшскому району подполковника полиции Рамиля Галиуллина в дежурную часть были доставлены более 40 иностранных граждан, у которых на момент проверки отсутствовали документы, удостоверяющие личность. Сотрудники отделения по вопросам миграции совместно с участковыми уполномоченными полиции и по делам несовершеннолетних установили персональные данные всех доставленных.

По итогам проверки в отношении 31 гражданина возбуждены дела об административном правонарушении по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ). Санкция данной статьи влечет наложение штрафа 2−5 тыс. рублей с выдворением за пределы страны.

Материалы были направлены в суд, который принял решение о выдворении 31 гражданина. Работа по выявлению нелегальных мигрантов в муниципалитете будет продолжена, уточнили в полиции.