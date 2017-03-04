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11:11 (мск), источник: "Российская газета"

Поклонская рассказала о замироточившем бюсте Николая II в Симферополе

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская рассказала, что бюст последнего российского императора Николая Второго, установленный возле республиканской прокуратуры в Симферополе, замироточил.

— Сегодня мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней, и говорят, что сегодня утром бюст Николая II, Государя нашего, который мы установили возле часовни, замироточил, — рассказала Поклонская в эфире телекомпании «Царьград».

По словам Поклонской, люди приходят к часовне с детьми, чтобы они излечились.

— Это чудо, которые не объяснят ученые и никто, — отметила Поклонская. — И это в столетнюю годовщину отречения Государя Николая от престола. Государь нам помогает, ведь они погибли для того, чтоб мы сделали Россию процветающей и великой. мы обязаны это сделать.

Напомним, в октябре 2016 года депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская открыла в Симферополе часовню Святых царственных мучеников, строительство которой она начала курировать еще будучи прокурором Крыма. Специально для храма изготовлена из натурального природного камня мозаичная Державная икона Божьей матери. Бюст Николая II был установлен у входа в часовнюв сентябре 2016 года.

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