Реформа образования: как изменится украинская школа

Школьное образование разделят на три уровня с экзаменами после каждого. Учителям в Минобразования обещают увеличить зарплату, но ввести сертификацию.

Поэтому в Украине хотят изменить принцип работы школ: учеников не будут перегружать знаниями, а учить нужным в жизни навыкам и использовать информацию на практике.

По данным Министерства образования и науки, только 10% родителей школьников и 15% учителей довольны качеством среднего образования.

В школу вернут 12-летку. Первоклассники, которые пойдут в школу в 2018 году, будут учиться 12 лет. Школьников обещают не перегружать уроками: как в начальной, так и в старшей школе, не будет больше восьми обязательных предметов.

После четвертого класса школьники будут сдавать экзамены. В Минобразования поясняют, что оценивание знаний для младших классов нужно для мониторинга качества образования.

Также девятиклассники и двенадцатиклассники будут сдавать государственные экзамены в виде ВНО. В Минобразования называют это переходом от школы знаний до школы компетентностей: Новая украинская школа будет ориентироваться не на знания, а на навыки и умения.

Реформа даст школам широкую автономию с возможностью самостоятельно формировать образовательные программы, учебные планы, выбирать методики. Министерство образования оставляет за собой контроль качества и стандарты образования. Управлять учебными заведениями будут на местном уровне.

Основатели школ будут контролировать образовательную и финансово-хозяйственную деятельность, а также назначать руководителей школ. При этом школы обязаны обнародовать все средства, которые поступают из бюджета и из других источников.

В Украине 12-летняя школа вводилась при министре образования и науки Василии Кремине в 2001—2002 годах. В июле 2010 года, когда министром стал Дмитрий Табачник, парламент вернул 11-летнее среднее образование. Тогда Министерство образования так и не определило, чем заполнить 12-й год школы.

Изменения коснутся и школ в селах — в 2016-м начали создавать опорные школы. Это самые большие учебные заведения в регионе с полной материально-технической базой, начиная со стадиона и заканчивая лабораториями, укомплектованными кабинетами физики, биологии, химии, географии и математики. К этим школам детей из соседних сел подвозят автобусами, при этом в министерстве ограничили время на дорогу до школы — она должна составлять не более 45 минут.

Остальные школы превратят в филиалы и понизят в степени: останутся только начальные школы. Учебные заведения, где учатся меньше 25 школьников государство не финансирует.

10−12-классники будут учиться в профлицеях и колледжах. Средняя школа будет работать на базе гимназии. После девятого класса школьникам нужно будет пройти государственное итоговое оценивание в виде внешнего независимого оценивания. По итогам ВНО школьники поступают в старшую профильную школу — 10−12 классы на базе лицеев или колледжей.

В рамках профильного образования старшеклассники смогут выбрать одно из двух направлений: академическое с углубленным изучением отдельных предметов для поступления в вуз или профессиональное, которое обеспечит профессией и не огранит возможность получить высшее образование.

Профильное среднее образование по профессиональному направлению организуют в профлицеях и колледжах. Их выпускники также будут проходить ВНО. Выпускники лицеев смогут поступить в вуз, а выпускники колледжей — учиться в университете по сокращенной программе.