Реформа образования: как изменится украинская школа
С 2018 года в Украине начнется реформа школьного образования: вместо 10−12-го класса ученики будут обучаться в лицеях и колледжах.
С 2018 года в Украине начнется реформа школьного образования: вместо 10−12-го класса ученики будут обучаться в лицеях и колледжах.
По данным Министерства образования и науки, только 10% родителей школьников и 15% учителей довольны качеством среднего образования.
Поэтому в Украине хотят изменить принцип работы школ: учеников не будут перегружать знаниями, а учить нужным в жизни навыкам и использовать информацию на практике.
Школьное образование разделят на три уровня с экзаменами после каждого. Учителям в Минобразования обещают увеличить зарплату, но ввести сертификацию.
В школу вернут 12-летку. Первоклассники, которые пойдут в школу в 2018 году, будут учиться 12 лет. Школьников обещают не перегружать уроками: как в начальной, так и в старшей школе, не будет больше восьми обязательных предметов.
После четвертого класса школьники будут сдавать экзамены. В Минобразования поясняют, что оценивание знаний для младших классов нужно для мониторинга качества образования.
Также девятиклассники и двенадцатиклассники будут сдавать государственные экзамены в виде ВНО. В Минобразования называют это переходом от школы знаний до школы компетентностей: Новая украинская школа будет ориентироваться не на знания, а на навыки и умения.
Реформа даст школам широкую автономию с возможностью самостоятельно формировать образовательные программы, учебные планы, выбирать методики. Министерство образования оставляет за собой контроль качества и стандарты образования. Управлять учебными заведениями будут на местном уровне.
Основатели школ будут контролировать образовательную и
В Украине 12-летняя школа вводилась при министре образования и науки Василии Кремине в 2001—2002 годах. В июле 2010 года, когда министром стал Дмитрий Табачник, парламент вернул 11-летнее среднее образование. Тогда Министерство образования так и не определило, чем заполнить 12-й год школы.
Изменения коснутся и школ в селах — в 2016-м начали создавать опорные школы. Это самые большие учебные заведения в регионе с полной
Остальные школы превратят в филиалы и понизят в степени: останутся только начальные школы. Учебные заведения, где учатся меньше 25 школьников государство не финансирует.
10−12-классники будут учиться в профлицеях и колледжах. Средняя школа будет работать на базе гимназии. После девятого класса школьникам нужно будет пройти государственное итоговое оценивание в виде внешнего независимого оценивания. По итогам ВНО школьники поступают в старшую профильную школу — 10−12 классы на базе лицеев или колледжей.
В рамках профильного образования старшеклассники смогут выбрать одно из двух направлений: академическое с углубленным изучением отдельных предметов для поступления в вуз или профессиональное, которое обеспечит профессией и не огранит возможность получить высшее образование.
Профильное среднее образование по профессиональному направлению организуют в профлицеях и колледжах. Их выпускники также будут проходить ВНО. Выпускники лицеев смогут поступить в вуз, а выпускники колледжей — учиться в университете по сокращенной программе.
Предполагается, что старшая школа будет отдельно от средней. Но могут создаваться
Для учителей создадут новые профстандарты и введут сертификацию. В Министерстве отмечают: сертификация будет добровольной, а педработники, которое ее пройдут, получат 20%-ную надбавку к зарплате. Сертификация нужна для определения профпригодности учителя.
С 2023 по 2029 год будет создаваться профильная старшая школа из создания сети школ третьего уровня. Под нее также создадут новые стандарты. По словам министра образования Лилии Гриневич, это позволит сократить бакалаврскую программу обучения в университетах на год — до трех лет. «Чтобы новая школа была не по форме двенадцатилетка, а имела новое содержание с соответствующей подготовкой учителей, мы вводим ее с 2018 — 2019 учебного года, именно тогда дети пойдут в первый класс. 12-й год обучения получим в 2029—2030-м учебном году.
Дети будут учиться с 6 до 18 лет, как в Европе. После этого они идут в высшую школу. Бакалаврат, который сейчас является четырехлетним по многим специальностям, может быть сокращен до трех лет. В сумме, чтобы стать бакалавром, нужно то же время, что и при окончании 11-летней школы", — рассказала министр Лилия Гриневич.
Учителя будут получать минимум 10500 гривен. Законопроект «Об образовании», принятый Верховной Радой в первом чтении 6 октября 2016 года, устанавливает минимальный оклад учителя в три минимальных зарплаты, то есть 10500 гривен. Учитель, который пройдет сертификацию, будет получать 20%-ную надбавку. В зависимости от стажа педагоги будут получать надбавку 10−30%. За выслугу более трех лет- 10% надбавки, 10 лет — 20% и 20 лет — 30%. Зарплату учителям будут повышать постепенно.
Внедрение самой реформы растянут до 2029−2030 года по этапам: сначала изменят начальное образование, потом среднюю школу и в последнюю очередь старшую — 10−12 класс. По словам Лили Гриневич, это позволит распределять деньги постепенно. Но у Министерства есть несколько вариантов по темпам реформирования: запустить сразу реформу начальной и средней школы или начать с начальной и постепенно переходить к средней и старшей школе.