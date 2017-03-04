Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
"Мне жаль Дробыша": Фадеев о конфликте с Самбурской
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Местные жители обвалили ж/д на Украине и напали на полицию - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
14События недели в фотографиях
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
11:33 (мск), источник: Newslab.ru

Над входом в красноярскую школу нависла опасная ледяная шапка

Руководству учреждения пришлось вызвать спасателей.

В Свердловском районе Красноярска спасатели вместо коммунальщиков почистили снег с крыш.

Заявка на устранение опасной наледи над входом в учебное заведение поступила в краевое учреждение «Спасатель» вчера, 3 марта, от руководства школы № 34, расположенной на ул. Ключевской.

Убрать снег у коммунальщиков не получалось, потому образовалась большая «шапка», которая могла в любой момент упасть вниз или привести к обрушению конструкции. Спасателям потребовалось совсем немного времени, чтобы устранить возникшую проблему.

Напомним, с потеплением красноярские власти призвали управляющие компании, ТСЖ и владельцев зданий в городе убрать с крыш снег и сосульки. Эта работа была начата в конце февраля. Стоит отметить, что в прошлом году во время уборки сосулек сотрудниками коммунальных служб погиб один человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Модный рынок и накачанные тела: весна и любовь в Красноярске
Госдуме предложили запретить России отдельные категорий товаров
Военные расходы Китая впервые превысят 1 трлн юаней
Врачи не допустили российского бойца Нурмагомедова до поединка
New York Times уличила Uber в слежке за чиновниками
СМИ узнали о сроках размещения второго полка с С-400 в Крыму
Арнольд Шварценеггер обвинил Трампа в своем уходе из телешоу
Суд арестовал главу Татфондбанка Роберта Мусина
Спорт
Поединок Хабиба Нурмагомедова и Фергюсона в UFC отменен Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов по состоянию здоровья не сможет выйти на бой за титул временного чемпиона UFC
Авто
В сеть попал снимок обновленной Hyundai Sonata Фотографию рестайлингового седана седьмого поколения разместил авторитетный среди поклонников корейских машин сайт hyundai-blog.com
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Программу маткапитала продлят на пять лет
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы» Ранее такое же мнение высказал коллега Литвиновой по жюри в конкурсе «Минута славы» на Первом канале Владимир Познер. Жесткие и прямолинейные высказывания судей довели до слез 8-летнюю участницу.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь