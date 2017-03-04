Над входом в красноярскую школу нависла опасная ледяная шапка

В Свердловском районе Красноярска спасатели вместо коммунальщиков почистили снег с крыш.

Заявка на устранение опасной наледи над входом в учебное заведение поступила в краевое учреждение «Спасатель» вчера, 3 марта, от руководства школы № 34, расположенной на ул. Ключевской.

Убрать снег у коммунальщиков не получалось, потому образовалась большая «шапка», которая могла в любой момент упасть вниз или привести к обрушению конструкции. Спасателям потребовалось совсем немного времени, чтобы устранить возникшую проблему.

Напомним, с потеплением красноярские власти призвали управляющие компании, ТСЖ и владельцев зданий в городе убрать с крыш снег и сосульки. Эта работа была начата в конце февраля. Стоит отметить, что в прошлом году во время уборки сосулек сотрудниками коммунальных служб погиб один человек.