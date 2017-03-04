Прокуратура Башкирии запретила проведение рыболовного фестиваля

Причина запрета заключается в том, что на Нугушском водохранилище, относящемся к Волжско-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну, рыболовство запрещено. А организаторы мероприятия, руководство Национального парка Башкирия, упустили из внимания этот факт.

Кроме того, в надзорном ведомстве напомнили, что Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» запрещает в национальных парках любую деятельность, которая может нанести ущерб природе, в том числе прибрежное рыболовство и массовые зрелищные мероприятия.

После прокурорского вмешательства фестиваль решили провести в другом месте.