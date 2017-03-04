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13:26 (мск), источник: ИА Башинформ

Прокуратура Башкирии запретила проведение рыболовного фестиваля

УФА, 4 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Запланированный на 5 марта рыболовный фестиваль на Нугушском водохранилище отменен. Массовую рыбалку запретила проводить Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура.

Причина запрета заключается в том, что на Нугушском водохранилище, относящемся к Волжско-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну, рыболовство запрещено. А организаторы мероприятия, руководство Национального парка Башкирия, упустили из внимания этот факт.

Кроме того, в надзорном ведомстве напомнили, что Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» запрещает в национальных парках любую деятельность, которая может нанести ущерб природе, в том числе прибрежное рыболовство и массовые зрелищные мероприятия.

После прокурорского вмешательства фестиваль решили провести в другом месте.

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