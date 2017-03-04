Предпринимательница из Сорок наладила необычное производство

Собственным бизнесом Лидия Скрипник занялась месяц назад. А идея для предприятия появилась, когда подруга привезла из Румынии подушку на гречневой шелухе. Делать такие же в Молдове и решила Лидия.

Подойдут они не только людям, склонным к аллергии или страдающим астмой, но и всем, кто любит спать сладко. В нашей стране производство подушек на гречневой шелухе наладила жительница Сорокского района.

«Идея показалась мне интересной, я начала искать более подробную информацию в интернете и поняла, что в нашей стране этим почти никто не занимается», — сказала предпринимательница Лидия Скрипник.

Шелуху предпринимательница закупает на предприятии по переработке зерновых, очищает и набивает ее хлопковые чехлы для подушек. Наволочки для подушек шьют в ателье.

«Наши подушки хороши тем, что не вызывают аллергию, а также не забиваются пылью. В натуральных подушках есть циркуляция воздуха, поэтому спящие на них не потеют», — продолжила предпринимательница Лидия Скрипник.

Предпринимательница готовится начать выпуск подушек для тех, кто вынужден долго работать за компьютером, а также для водителей-дальнобойщиков.

«Будет эффект микромассажа, чтобы расслаблялись мышцы таза. А вот коврик, на котором могут играть дети».

Весят подушки от двух до трех кг, а стоят — от 200 до 400 леев.