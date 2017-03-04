В Советском районе из-за африканской чумы свиней опять ввели режим ЧС

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Данное решение местная администрация приняла 3 марта. По информации ведомства, с конца февраля в трех селах района зафиксировали около 40 случаев падения домашних свиней.

«28 февраля 2017 года в с. Ровенки Дмитровского сельского поселения было обнаружено 25 павших домашних свиней. Сотрудниками ветеринарной службы были взяты пробы и отправлены на экспертизу, которая позже выявила генетический материал вируса африканской чумы свиней. Также было зафиксировано еще два случая падения домашних свиней: с. Дмитровка — 3, с. Заветное — 10. В связи с этим 3 марта 2017 года на заседании КЧС и ОПБ Советского района данная ситуация признана как ЧС биолого-социального характера муниципального уровня. В соответствии с постановлением № 135 администрации Советского района от 03.03.2017 введен режим чрезвычайной ситуации на территории Советского района», — отметили в МЧС.

Специалисты отдела надзорной деятельности по Советскому району Главка МЧС совместно с депутатами проводят профилактические мероприятия по предупреждению распространения АЧС среди жителей сельского поселения. В рамках этой работы инспекторы ведут с гражданами разъяснительные беседы, распространяют памятки по правилам безопасного поведения в зоне карантинного режима.

В МЧС напомнили, что заболевание животных не представляет угрозу для людей.