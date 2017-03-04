Памятный дорожный знак появится в Волгоградской области.

В Волгоградской области, в селе Паньшино Городищенского района будет установлен памятный дорожный указатель в честь погибшей здесь в годы войны санинструктора Гули Королевой.

Об этом ВДТВ стало известно от помощника директора Музея-заповедника «Сталинградская битва» Людмилы Стецкой. Пока точное расположение знака определяется сотрудниками регионального военно-исторического общества совместно с представителями местной администрации.

Стало известно, что эта акция станет всероссийской. На знаках вдоль дорог федерального и местного значения будет размещена информация о памятных местах и важнейших событиях героической истории России. О воплощении проекта 2 марта договорились министр культуры Владимир Мединский и министр транспорта Максим Соколов.

Впервые такие знаки появились в 2016 году в Московской, Новгородской, Калужской и Тверской областях, а в 2017 году, к празднованию Дня Победы, такой знак появится и в Волгоградской области.