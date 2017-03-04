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13:32 (мск), источник: АиФ Черноземье

Воронежцы могут пожаловаться экологам на сжигание сухой травы

В регионе стартовала экологическая акция «Нет весенним палам».

С 1 марта по 5 июня в Воронежской области объявлена экологическая акция «Нет весенним палам», сообщили в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов и экологии.

«Весенние палы травы наносят огромный ущерб плодородной почве, снижают биологическое разнообразие, загрязняют атмосферу. В огне погибает большое количество зверей и птиц, вместе с гнездами и потомством, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Палы могут служить причиной гибели людей. Дым от травяных палов очень вреден для здоровья, и опасен для жизни людей, страдающих заболеваниями органов дыхания».

Если вы стали свидетелем сжигания сухой травы, стерни, соломы и иных растительных остатков, вы можете позвонить на «зеленый» телефон 232−06−01.

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