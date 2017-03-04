Воронежцы могут пожаловаться экологам на сжигание сухой травы
В регионе стартовала экологическая акция «Нет весенним палам».
В регионе стартовала экологическая акция «Нет весенним палам».
С 1 марта по 5 июня в Воронежской области объявлена экологическая акция «Нет весенним палам», сообщили в
«Весенние палы травы наносят огромный ущерб плодородной почве, снижают биологическое разнообразие, загрязняют атмосферу. В огне погибает большое количество зверей и птиц, вместе с гнездами и потомством, — сообщили в
Если вы стали свидетелем сжигания сухой травы, стерни, соломы и иных растительных остатков, вы можете позвонить на «зеленый» телефон 232−06−01.