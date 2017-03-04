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12:55 (мск), источник: НИА Самара

Сотрудники ГИБДД Безенчука провели акцию «Вежливый водитель»

Этот необычный рейд прошел на пересечении центральных улиц поселка Безенчук.

Автомобилисты, пропускающие пешеходов, получали от полицейских наклейку «Вежливый водитель» на заднее стекло автомобиля, а также подарок от одной из дорожных организаций. Подарки законопослушным автолюбителям вручали и.о. начальника районной ГИБДД Андрей Анненков и ребята из отряда ЮИД школы № 2.

Мероприятие проходило с привлечением представителей средств массовой информации, и водители с удовольствием поучаствовали в опросе о том, часто ли они нарушают ПДД и какие факторы оказывают существенное влияние на аварийность. Необходимо быть вежливее, терпимее относится ко всем участникам дорожного движения и неукоснительно соблюдать ПДД — именно такой вывод был сделан автомобилистами по итогам мероприятия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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