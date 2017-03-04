Сотрудники ГИБДД Безенчука провели акцию «Вежливый водитель»

Автомобилисты, пропускающие пешеходов, получали от полицейских наклейку «Вежливый водитель» на заднее стекло автомобиля, а также подарок от одной из дорожных организаций. Подарки законопослушным автолюбителям вручали и.о. начальника районной ГИБДД Андрей Анненков и ребята из отряда ЮИД школы № 2.

Мероприятие проходило с привлечением представителей средств массовой информации, и водители с удовольствием поучаствовали в опросе о том, часто ли они нарушают ПДД и какие факторы оказывают существенное влияние на аварийность. Необходимо быть вежливее, терпимее относится ко всем участникам дорожного движения и неукоснительно соблюдать ПДД — именно такой вывод был сделан автомобилистами по итогам мероприятия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.