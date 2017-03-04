Столичный водитель автобуса с планшетом в руках разозлил казахстанцев

Пользователей Казнета возмутило видео, на котором шофер автобуса, сидит за рулем с включенным планшетом, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Астане, а видео разместил на своей странице Facebook пользователь Владимир Балковой.

«Экспресс № 102. Водитель — ас! И вы хотите, чтоб люди пересели на общественный транспорт?», — подписал он.

На кадрах водитель периодически поглядывает то на дорогу, то на планшет.