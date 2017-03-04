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15:40 (мск), источник: Newtimes.kz

В Актау запустят прямой рейс в Стамбул по сниженным ценам

В феврале текущего года турецкая авиакомпания «Atlasglobal» заключила двустороннее соглашение с министерством транспорта РК о постоянных авиаперевозках по международной авиалинии Казахстан (Актау) -Турция (Стамбул), передает tumba.kz.

Источник: Newtimes.kz

Об этом сообщил на презентации нового рейса директор турецкой международной авиакомпании «Atlasglobal» Орхан Санжар.

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«Ранее, около 7−8 лет, мы работали с Актау, у нас были чартерные рейсы, а последние 2 года эти рейсы были закрыты. И вот сейчас, когда мы возобновляем рейс уже на договорной основе, наши старые клиенты и туристы обрадовались. Они знают, что мы даем полную информацию, у нас хорошее обслуживание, своевременные вылеты», — сообщил Орхан Санжар.

Как заявил директор авиакомпании, с 26 марта стартует вылет из Турции в Актау и 27 марта из Актау в Турцию. Два раза в неделю: в понедельник и четверг будут производиться вылеты. Ориентировочно стоимость билета составит около 70 тысяч тенге в обе стороны, а бизнес-класс обойдется в 141 тысячу тенге. В дальнейшем компания планирует увеличить количество рейсов.

В настоящее время авиакомпания «Atlasglobal» также обеспечивает вылеты в разные города Турции. При помощи нового рейса транзитным путем можно вылететь в страны Европы: Францию, Германию, Великобританию, Швецию, Данию и т. д. Компания на рынке авиаперевозок находится около16 лет, имеет 27 аэробусов с местами эконом и бизнес-класса, вместимостью до 216 человек.

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