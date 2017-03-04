В Актау запустят прямой рейс в Стамбул по сниженным ценам

«Ранее, около 7−8 лет, мы работали с Актау, у нас были чартерные рейсы, а последние 2 года эти рейсы были закрыты. И вот сейчас, когда мы возобновляем рейс уже на договорной основе, наши старые клиенты и туристы обрадовались. Они знают, что мы даем полную информацию, у нас хорошее обслуживание, своевременные вылеты», — сообщил Орхан Санжар.

Как заявил директор авиакомпании, с 26 марта стартует вылет из Турции в Актау и 27 марта из Актау в Турцию. Два раза в неделю: в понедельник и четверг будут производиться вылеты. Ориентировочно стоимость билета составит около 70 тысяч тенге в обе стороны, а бизнес-класс обойдется в 141 тысячу тенге. В дальнейшем компания планирует увеличить количество рейсов.