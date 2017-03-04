В Киевской области устроили облаву на перегруженные фуры

Об этом на своей странице в Facebook сообщает проект «Стоп коррупции».

Представители «Укртрансбезпеки», «Укравтодора» и полиции совместно с активистами провели рейд по проверке превышения грузоподъемности грузовыми автомобилями в Киевской области.

В ходе первой проверки активисты взвешивали грузовой и крупногабаритный транспорт на 23 км трассы «Киев-Чоп».

«Полиция совместно с представителями “Укртрансбезпеки” останавливала грузовики, предлагала водителям проехать на контрольные весы. Далее тем водителям, которые превышали технические характеристики по грузоподъемности, выписывали протоколы, по которым нарушители должны уплатить штраф», — рассказал активист Роман Литвин.

Сумма денежного взыскания колеблется от 100 до 1500 гривен, говорит он.

«Все зависит от тоннажа, на который машина превысила нормы, и от расстояния, указанного в маршрутном листе», — отметил Литвин.

Ранее активисты провели контрольное взвешивание грузовиков на песчаной точке в Киевской области. Грузовики, которые вывозили песок из точки добычи в селе Пуховка Броварского района, превышали грузоподъемность на десятки тонн.

После этого активисты договорились о совместных рейдах по проверке превышения грузоподъемности грузовыми автомобилями в Киеве и Киевской области с исполняющим обязанности начальника Киевского межрегионального управления «Укртрансбезпеки» Александром Гринюком.

Как сообщал «Обозреватель», с начала 2017 года и по состоянию на 27 февраля инспекторы «Укртрансбезпеки» составили 33 акта о превышении весовой нормы перевозчиками.