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14:25 (мск), источник: Обозреватель

В Киевской области устроили облаву на перегруженные фуры

Грузовики, которые вывозили песок из точки добычи в Броварском районе, превышали грузоподъемность на десятки тонн.

6
фотографий
6
фотографий

Представители «Укртрансбезпеки», «Укравтодора» и полиции совместно с активистами провели рейд по проверке превышения грузоподъемности грузовыми автомобилями в Киевской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает проект «Стоп коррупции».

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В ходе первой проверки активисты взвешивали грузовой и крупногабаритный транспорт на 23 км трассы «Киев-Чоп».

«Полиция совместно с представителями “Укртрансбезпеки” останавливала грузовики, предлагала водителям проехать на контрольные весы. Далее тем водителям, которые превышали технические характеристики по грузоподъемности, выписывали протоколы, по которым нарушители должны уплатить штраф», — рассказал активист Роман Литвин.

Сумма денежного взыскания колеблется от 100 до 1500 гривен, говорит он.

«Все зависит от тоннажа, на который машина превысила нормы, и от расстояния, указанного в маршрутном листе», — отметил Литвин.

Ранее активисты провели контрольное взвешивание грузовиков на песчаной точке в Киевской области. Грузовики, которые вывозили песок из точки добычи в селе Пуховка Броварского района, превышали грузоподъемность на десятки тонн.

После этого активисты договорились о совместных рейдах по проверке превышения грузоподъемности грузовыми автомобилями в Киеве и Киевской области с исполняющим обязанности начальника Киевского межрегионального управления «Укртрансбезпеки» Александром Гринюком.

Как сообщал «Обозреватель», с начала 2017 года и по состоянию на 27 февраля инспекторы «Укртрансбезпеки» составили 33 акта о превышении весовой нормы перевозчиками.

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