Браконьеры нарвали в Крыму подснежников на 5 млн рублей

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве рассказали, что во время рейдов изъято более 12,5 тыс побегов подснежника складчатого, который занесен в Красную книгу. Общая сумма ущерба, причиненного объектам растительного мира, составила 5 630 400 рублей.

В результате в отношении виновных составлено 19 протоколов об административных правонарушениях. Дела направлены в суды для рассмотрения вопроса о привлечении их к ответственности и конфискации растений.

В министерстве напомнили, что, согласно законодательству, за уничтожение краснокнижных растений предусмотрен штраф: для граждан — от 2,5 тыс до 5 тыс рублей, для должностных лиц — от 15 тыс до 20 тыс рублей, для юрлиц — от 500 тыс до 1 млн рублей.