Соцсети встревожило нововведение киевского метро для бойцов АТО

В столице участники боевых действий сталкиваются с рядом проблем при оформлении «Карточки киевлянина».

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал житель Киева, участник АТО Дмитрий Якорнов.

Он рассказал, что с 1 апреля в метро для бесплатного проезда будет действовать только «Карточка киевлянина», с удостоверением УБД не пропустят на станции.

Якорнов посоветовал участникам боевых действий уже заняться оформлением карточки, так как это, по его словам, занимает очень много времени.