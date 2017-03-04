Соцсети встревожило нововведение киевского метро для бойцов АТО
Участники боевых действий сталкиваются с рядом проблем при оформлении «Карточки киевлянина».
Участники боевых действий сталкиваются с рядом проблем при оформлении «Карточки киевлянина».
В столице участники боевых действий сталкиваются с рядом проблем при оформлении «Карточки киевлянина».
Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал житель Киева, участник АТО Дмитрий Якорнов.
Он рассказал, что с 1 апреля в метро для бесплатного проезда будет действовать только «Карточка киевлянина», с удостоверением УБД не пропустят на станции.
Якорнов посоветовал участникам боевых действий уже заняться оформлением карточки, так как это, по его словам, занимает очень много времени.
«Я ее (карточку. — Ред.) сделал еще прошлым летом, но так и не активировал. Недавно сходил в собес (“подвязать карточку”), потом на Майдан приехал (“активировать карточку”), потом снова в Ощадбанк… Оказалось, карточку аннулировали еще 2 месяца назад. “Видимо,
В свою очередь ряд пользователей соцсети в комментариях пишут, что они не знают о данном нововведении с 1 апреля, и считают его незаконным.
«Мне в метро сказали, что УБДшникам не надо будет «Карточки киевлянина», — написал Назар Розлуцкий.
«УБДшники не должны быть привязаны к “Карточке киевлянина”. На них распространяется другая норма закона», — отметил Алексей Иванов.
Также в комментариях пишут, что если пассажир является участником боевых действий, но не живет в Киеве, с 1 апреля он должен будет взять в кассе метро одноразовый бесплатный талон.
Как сообщал «Обозреватель», в Киеве водитель маршрутки № 805, которая курсирует в Вишневое, устроил скандал пассажиру с удостоверением участника боевых действий на Донбассе.