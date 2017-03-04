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14:39 (мск), источник: Обозреватель

Соцсети встревожило нововведение киевского метро для бойцов АТО

Участники боевых действий сталкиваются с рядом проблем при оформлении «Карточки киевлянина».

Источник: AP 2017

В столице участники боевых действий сталкиваются с рядом проблем при оформлении «Карточки киевлянина».

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал житель Киева, участник АТО Дмитрий Якорнов.

Он рассказал, что с 1 апреля в метро для бесплатного проезда будет действовать только «Карточка киевлянина», с удостоверением УБД не пропустят на станции.

Якорнов посоветовал участникам боевых действий уже заняться оформлением карточки, так как это, по его словам, занимает очень много времени.

«Я ее (карточку. — Ред.) сделал еще прошлым летом, но так и не активировал. Недавно сходил в собес (“подвязать карточку”), потом на Майдан приехал (“активировать карточку”), потом снова в Ощадбанк… Оказалось, карточку аннулировали еще 2 месяца назад. “Видимо, какой-то сбой системы” — так мне сказала менеджер Ощада. “Эту мы разрезаем, новая будет готова через три недели. Вы же не против?” — мне мило улыбнулись», — написал участник АТО.

В свою очередь ряд пользователей соцсети в комментариях пишут, что они не знают о данном нововведении с 1 апреля, и считают его незаконным.

«Мне в метро сказали, что УБДшникам не надо будет «Карточки киевлянина», — написал Назар Розлуцкий.

«УБДшники не должны быть привязаны к “Карточке киевлянина”. На них распространяется другая норма закона», — отметил Алексей Иванов.

Также в комментариях пишут, что если пассажир является участником боевых действий, но не живет в Киеве, с 1 апреля он должен будет взять в кассе метро одноразовый бесплатный талон.

Как сообщал «Обозреватель», в Киеве водитель маршрутки № 805, которая курсирует в Вишневое, устроил скандал пассажиру с удостоверением участника боевых действий на Донбассе.

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