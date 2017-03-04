В Симферополе показали мироточащий бюст Николая II
Староста часовни Святых царственных мучеников Алексей рассказал, как стал свидетелем мироточения бюста императора Николая II, установленного возле республиканской прокуратуры в 2016 году.
Староста часовни Святых царственных мучеников Алексей рассказал, как стал свидетелем мироточения бюста императора Николая II, установленного возле республиканской прокуратуры в 2016 году.
Действительно, сегодня очевидно, что бюст покрыт маслянистой жидкостью. Она чувствуется и на ощупь, если прикоснуться к скульптуре.
— Первой мироточение увидела Наталья Владимировна, я тоже обратил внимание, но не придали значения — решили последить, — рассказал староста Алексей. — Потом один прихожанин нам сказал, что с бюстом
По словам старосты часовни, мироточение икон и бюста Николая II означает, что весь российский народ должен принести покаяние перед Богом и расстрелянной большевиками царской семьей.
— Это страшный грех нашего народа, и его надо искупить, — считает Алексей.
Напомним, ранее депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская рассказала, что бюст последнего российского императора Николая Второго, установленный возле республиканской прокуратуры в Симферополе, замироточил. По словам Поклонской, люди приходят к часовне с детьми, чтобы они излечились.