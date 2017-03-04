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16:11 (мск), источник: "Российская газета"

В Симферополе показали мироточащий бюст Николая II

Староста часовни Святых царственных мучеников Алексей рассказал, как стал свидетелем мироточения бюста императора Николая II, установленного возле республиканской прокуратуры в 2016 году.

Действительно, сегодня очевидно, что бюст покрыт маслянистой жидкостью. Она чувствуется и на ощупь, если прикоснуться к скульптуре.

— Первой мироточение увидела Наталья Владимировна, я тоже обратил внимание, но не придали значения — решили последить, — рассказал староста Алексей. — Потом один прихожанин нам сказал, что с бюстом что-то происходит. Решили присмотреться, и увидели, что это благодать божья — миро. Прошел дождик, и получилось так, что сейчас весь бюст в мире. Это вообще знак. Ведь у нас и иконы мироточат: первой замироточила икона царской семьи, потом Владимирская божья матерь, Казанская божья матерь и другие.

По словам старосты часовни, мироточение икон и бюста Николая II означает, что весь российский народ должен принести покаяние перед Богом и расстрелянной большевиками царской семьей.

— Это страшный грех нашего народа, и его надо искупить, — считает Алексей.

Напомним, ранее депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская рассказала, что бюст последнего российского императора Николая Второго, установленный возле республиканской прокуратуры в Симферополе, замироточил. По словам Поклонской, люди приходят к часовне с детьми, чтобы они излечились.

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