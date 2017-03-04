В Калининграде в понедельник перекроют часть улиц и эвакуируют жителей домов из-за вывоза бомбы

Напомним, в пятницу, на улице Александра Невского бригада плиточников, которая занималась ремонтом электрического кабеля, вручную откопала боеприпас. Все работы на стройке были прекращены, на место вызвали саперов. По словам строителей, специалисты установили, что неразорвавшаяся авиационная бомба весит примерно 250 килограммов. Сейчас территория с опасной находкой огорожена, выставлен пост полиции. По словам рабочих, саперы не сообщили о том, как и когда они планируют доставать бомбу.