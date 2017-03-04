Площадки в Башкирии готовы для проведения Спартакиады учащихся России

УФА, 4 марта. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Площадки в Башкирии полностью подготовлены для проведения восьмой зимней Спартакиады среди учащихся России, которая официально открылась в Уфе. Об этом сообщил журналистам глава Федерального центра подготовки спортивного резерва Константин Вырупаев.

«Площадки были осмотрены, в том числе сотрудниками центра. Все небольшие недочеты полностью исправлены, осталось только наслаждаться праздником. И трассы готовы, и сооружения, участники обеспечены питанием, проживанием. Действительно, очень много регион сделал, чтобы принять у себя этот праздник спорта», — сказал он.

Министр молодежной политики и спорта Башкирии Андрей Иванюта рассказал ТАСС, что регион принял около тысячи участников Спартакиады. «Постараемся сделать, чтобы на всех площадках было интересно, зрелищно, чтобы для зрителей всегда нашлось удобное место. И в первую очередь, чтобы команды запомнили эти соревнования надолго», — сказал он.

В программу зимней Спартакиады учащихся включены 15 видов спорта. В Уфе пройдут соревнования по хоккею среди юношей и девушек, фристайлу и сноуборду. Состязания по другим видам спорта примут Белорецк, Сочи, Пермь, Ульяновск, Омск, Саранск, Коломна, Чайковский (Пермский край) и деревня Кононовская (Архангельская область).

Восьмая зимняя Спартакиада учащихся России 2017 года, соревнования которой завершатся 30 марта, является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.