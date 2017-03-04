Джазмена Махогани не пускают в Беларусь из-за толстого паспорта

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Известного джазмена из США Кевина Махогани не пускают в Беларусь
Махогани планировал дать
У музыканта возникли проблемы с пересечением белорусской границы в аэропорту в Минске — по его словам, пограничники посчитали, что его паспорт в ненадлежащем состоянии.
«Меня решили задержать на границе, так как обложка паспорта стала расклеиваться. Все, кто видел мой паспорт, знают, что в него вклеены дополнительные страницы и он толстый, как книжка, он далеко не новый», — написал Махогани в Фейсбуке.
«Меня решили задержать на границе…», — написал Махогани на своей странице в Фейсбуке.
Как ранее сообщал Sputnik, 4 марта в малом зале Белгосфилармонии должен пройти концерт и