Джазмена Махогани не пускают в Беларусь из-за толстого паспорта

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Известного джазмена из США Кевина Махогани не пускают в Беларусь из-за проблем с паспортом, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Махогани планировал дать мастер-класс в Минске.

У музыканта возникли проблемы с пересечением белорусской границы в аэропорту в Минске — по его словам, пограничники посчитали, что его паспорт в ненадлежащем состоянии.

«Меня решили задержать на границе, так как обложка паспорта стала расклеиваться. Все, кто видел мой паспорт, знают, что в него вклеены дополнительные страницы и он толстый, как книжка, он далеко не новый», — написал Махогани в Фейсбуке.