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16:19 (мск), источник: Sputnik.by

Джазмена Махогани не пускают в Беларусь из-за толстого паспорта

Из-за частых гастролей паспорт артиста пополнился новыми страницами с печатями о пересечении границ.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Известного джазмена из США Кевина Махогани не пускают в Беларусь из-за проблем с паспортом, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Махогани планировал дать мастер-класс в Минске.

У музыканта возникли проблемы с пересечением белорусской границы в аэропорту в Минске — по его словам, пограничники посчитали, что его паспорт в ненадлежащем состоянии.

«Меня решили задержать на границе, так как обложка паспорта стала расклеиваться. Все, кто видел мой паспорт, знают, что в него вклеены дополнительные страницы и он толстый, как книжка, он далеко не новый», — написал Махогани в Фейсбуке.

«Меня решили задержать на границе…», — написал Махогани на своей странице в Фейсбуке.

Как ранее сообщал Sputnik, 4 марта в малом зале Белгосфилармонии должен пройти концерт и мастер-класс Махогани.

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