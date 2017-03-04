Схема организации движения на Южном подъезде к Ростову изменится

4 марта изменяется схема организации дорожного движения на Южном подъезде.

Как сообщалось ранее, 4 марта откроется проезд по временной объездной дороге, построенной на время реконструкции Южного подъезда Ростова-на-Дону.

Выезжать из Ростова планируется по Темерницкому мосту, а в районе «МегаМага» съезжать на объездную дорогу и далее двигаться в сторону Батайска. Также изменится режим работы Ворошиловского моста.

Как уточнили в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону, 4 марта с 17:00 начинает действовать временная схема организации дорожного движения на период реконструкции Южного подъезда к городу.

Основную нагрузку будет нести Темерницкий мост, с которого предусмотрен беспрепятственный съезд на временную объездную дорогу в направлении к Батайску, также будет осуществляться движение и из Батайска.

Кроме того, отменяется реверсивное движение по Ворошиловскому мосту.

Предусмотрено сохранение движения общественного транспорта (автобусы) и легкового транспорта по временной дороге с распределением транспортных потоков по следующим направлениям:

пл. Гвардейская — Темерницкий мост — временная объездная дорога — Южный подъезд;пл. Привокзальная — Темерницкий мост — временная объездная дорога — Южный подъезд;пр. Ворошиловский — Ворошиловский мост — ул. Шоссейная — Темерницкий мост — временная объездная дорога — Южный подъезд.

Южный подъезд — временная объездная дорога — Восточное шоссе — Ворошиловский мост — пр. Ворошиловский;Южный подъезд — временная объездная дорога — Темерницкий мост — пл. Привокзальная;Южный подъезд — временная объездная дорога — Темерницкий мост — пл. Гвардейская.

Также, с целью обеспечения беспрепятственного и эффективного движения транспортного потока в прямом и обратном направлении по маршруту Ростов — Батайск на период реконструкции Южного подъезда к городу, запрещено движение грузового транспорта. Для большегрузных машин (в том числе — зерновозов) предусмотрен объезд по Западному и Восточному обходу донской столицы.