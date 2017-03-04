Список улиц Калининграда, которые перекроют 6 марта из-за эвакуации авиационной бомбы
6 марта, в понедельник, в Калининграде
6 марта, в понедельник, в Калининграде
Об этом сообщили на выездном совещании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Калининград» под руководством первого заместителя главы Калининграда Светланы Мухомор.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ по разминированию
Объезд закрытого участка лучше осуществлять по ул. Краснокаменной, ул. Арсенальной, ул. Большой Окружной 4-й, ул. Большой Окружной.
Автобусы маршрута № 31 будут направлены по ул. Краснокаменной, ул. Арсенальной до конечного остановочного пункта «Автошкола». В обратном направлении по тому же маршруту.
Также в этот период будет запрещено пешеходное движение по ул. А. Невского, на участке от ул. Краснокаменной до ул. А. Невского, 205, и по пешеходной дорожке, ведущей в микрорайон Северная гора, от Ганзейского переулка в сторону ул. Барклая де Толли.
Для безопасности граждан с 10 до 11 утра будут эвакуированы жители домов по адресам ул. А. Невского, 178, 180−182, 184−186, 193 и люди, находящиеся в административных зданиях по адресам ул. А. Невского 176, 187, 189. Для вывоза людей на безопасное расстояние будут поданы автобусы. Место сбора ул. А. Невского, 186.