Список улиц Калининграда, которые перекроют 6 марта из-за эвакуации авиационной бомбы

Об этом сообщили на выездном совещании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Калининград» под руководством первого заместителя главы Калининграда Светланы Мухомор.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ по разминированию 06.03.2017 с 11−00 до 12−00 будет осуществлено оперативное закрытие движения транспорта на участке ул. А. Невского, от ул. Краснокаменной до ул. Большая Окружная.

Объезд закрытого участка лучше осуществлять по ул. Краснокаменной, ул. Арсенальной, ул. Большой Окружной 4-й, ул. Большой Окружной.

Автобусы маршрута № 31 будут направлены по ул. Краснокаменной, ул. Арсенальной до конечного остановочного пункта «Автошкола». В обратном направлении по тому же маршруту.

Также в этот период будет запрещено пешеходное движение по ул. А. Невского, на участке от ул. Краснокаменной до ул. А. Невского, 205, и по пешеходной дорожке, ведущей в микрорайон Северная гора, от Ганзейского переулка в сторону ул. Барклая де Толли.

Для безопасности граждан с 10 до 11 утра будут эвакуированы жители домов по адресам ул. А. Невского, 178, 180−182, 184−186, 193 и люди, находящиеся в административных зданиях по адресам ул. А. Невского 176, 187, 189. Для вывоза людей на безопасное расстояние будут поданы автобусы. Место сбора ул. А. Невского, 186.