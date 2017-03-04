Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Майор ВСУ рассказал почему перешел на сторону ополченцев в ДНР
Савченко обратилась с просьбой к Путину, Порошенко и Меркель
Натали Портман родила дочь
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"2 самолета с деньгами": Олейник о подготовке бегства Порошенко
СМИ: Путин получил неожиданный подарок в Киргизии
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Местные жители обвалили ж/д на Украине и напали на полицию - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
16:53 (мск), источник: Вести - Калининград

Список улиц Калининграда, которые перекроют 6 марта из-за эвакуации авиационной бомбы

6 марта, в понедельник, в Калининграде из-за работ по разминированию 250-килограммовой авиабомбы времен Великой Отечественной войны будет перекрыто движение на участке ул. А. Невского и эвакуированы жители некоторых домов.

Источник: AP 2017

Об этом сообщили на выездном совещании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Калининград» под руководством первого заместителя главы Калининграда Светланы Мухомор.

Читайте также
В Калининграде в понедельник перекроют часть улиц и эвакуируют жителей домов из-за вывоза бомбы

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ по разминированию 06.03.2017 с 11−00 до 12−00 будет осуществлено оперативное закрытие движения транспорта на участке ул. А. Невского, от ул. Краснокаменной до ул. Большая Окружная.

Объезд закрытого участка лучше осуществлять по ул. Краснокаменной, ул. Арсенальной, ул. Большой Окружной 4-й, ул. Большой Окружной.

Автобусы маршрута № 31 будут направлены по ул. Краснокаменной, ул. Арсенальной до конечного остановочного пункта «Автошкола». В обратном направлении по тому же маршруту.

Также в этот период будет запрещено пешеходное движение по ул. А. Невского, на участке от ул. Краснокаменной до ул. А. Невского, 205, и по пешеходной дорожке, ведущей в микрорайон Северная гора, от Ганзейского переулка в сторону ул. Барклая де Толли.

Для безопасности граждан с 10 до 11 утра будут эвакуированы жители домов по адресам ул. А. Невского, 178, 180−182, 184−186, 193 и люди, находящиеся в административных зданиях по адресам ул. А. Невского 176, 187, 189. Для вывоза людей на безопасное расстояние будут поданы автобусы. Место сбора ул. А. Невского, 186.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Врач убил медсестру прямо в больнице
Кремль заявил о готовности России бороться с ИГ в одиночку
В Иране испытали купленный у России ЗРК С-300
Лондон анонсировал первый за пять лет визит главы МИДа в Россию
Малайзия выслала посла КНДР из страны
Дональд Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефонов
Шипулин уступил только Фуркаду в пасьюте на этапе КМ в Пхенчхане
Правительство предложило запретить в РФ отдельные виды товаров
Спорт
Поединок Хабиба Нурмагомедова и Фергюсона в UFC отменен Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов по состоянию здоровья не сможет выйти на бой за титул временного чемпиона UFC
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь