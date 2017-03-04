Нижегородка Антонина Фомичева отметила 100-летний юбилей

Глава администрации Московского района Владимир Кропотин поздравил со 100-летним юбилеем нижегородку Антонину Петровну Фомичеву, сообщили в городской администрации.

Антонина Петровна родилась в селе Елвашка Воротынского района в крестьянской семье. С 16 лет в колхозе трудилась разнорабочей, а после переезда семьи в Горький устроилась на авиационный завод револьверщицей, где проработала более 40 лет. Награждена медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда».

Антонина Фомичева с мужем воспитала троих детей и троих внуков, сейчас у нее четверо правнуков.