Европейцы проедут по Крыму на классических советских автомобилях

В ведомстве не уточнили, в каких именно числах пройдет мероприятие.

Участники ралли в течение двух дней проедут на советских автомобилях по трассам ЮБК, горного Крыма, Симферопольского района и Севастополя. Проведение специальных этапов гонки запланировано в Ливадийском и Массандровском дворцах.

Жители и гости полуострова смогут ознакомиться с машинами классических советских марок во время их стоянок на главных площадях Ялты, Алушты и Севастополя.

«Это собрание можно назвать некой крымской традицией — с 2015 года оно проходит ежегодно в одно и то же время. Мы рады, что подобные событийные мероприятия не просто присутствуют в жизни крымчан и гостей Крыма, но и системно работают, что позволяет привлекать все больше внимания к нашему полуострову», — заявил глава Минкурортов Крыма Сергей Стрельбицкий.

Мероприятие состоится по инициативе автомобильного исторического общества Gorkyclassic и при информационной поддержке Минкурортов.