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18:15 (мск), источник: РИА Крым

Европейцы проедут по Крыму на классических советских автомобилях

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости (Крым). 30 спортсменов из России, Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга примут участие в классик-ралли «Нахимов», которое состоится в мае в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Республики.

В ведомстве не уточнили, в каких именно числах пройдет мероприятие.

Участники ралли в течение двух дней проедут на советских автомобилях по трассам ЮБК, горного Крыма, Симферопольского района и Севастополя. Проведение специальных этапов гонки запланировано в Ливадийском и Массандровском дворцах.

Жители и гости полуострова смогут ознакомиться с машинами классических советских марок во время их стоянок на главных площадях Ялты, Алушты и Севастополя.

«Это собрание можно назвать некой крымской традицией — с 2015 года оно проходит ежегодно в одно и то же время. Мы рады, что подобные событийные мероприятия не просто присутствуют в жизни крымчан и гостей Крыма, но и системно работают, что позволяет привлекать все больше внимания к нашему полуострову», — заявил глава Минкурортов Крыма Сергей Стрельбицкий.

Мероприятие состоится по инициативе автомобильного исторического общества Gorkyclassic и при информационной поддержке Минкурортов.

Классик-ралли «Нахимов» — весеннее состязание на регулярность движения и выносливость для экипажей на советских автомобилях. Первая гонка состоялась в Крыму 1—3 мая 2015 года.

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