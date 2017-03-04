Концерт джазмена из США состоится: Махогани прошел паспортный контроль
У музыканта возникли проблемы с пересечением белорусской границы в аэропорту в Минске, однако все разрешилось благополучно.
У музыканта возникли проблемы с пересечением белорусской границы в аэропорту в Минске, однако все разрешилось благополучно.
МИНСК, 4 мар — Sputnik. Звезда мирового джаза Кевин Махогани прошел паспортный контроль в аэропорту Минска, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
Ранее Sputnik сообщил со ссылкой на социальные сети известного музыканта, что Махогани не может пройти паспортный контроль
«Уважаемый джазмен еще вчера был пропущен через границу республики Беларусь на въезд в установленном порядке. Так что никаких проблем с его сегодняшним концертом быть не должно», — сказал Бычковский.
Он отметил, что паспорт действительно находится «не в очень хорошем состоянии». «Состояние паспорта такое, что пограничники более внимательно изучили документ, но его владелец беспрепятственно попал на территорию республики Беларусь», — сказал Бычковский.
В рамках проекта «Международный джаз в Минске» завтра, 5 марта, в Белгосфилармонии пройдет