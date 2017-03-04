Концерт джазмена из США состоится: Махогани прошел паспортный контроль

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Звезда мирового джаза Кевин Махогани прошел паспортный контроль в аэропорту Минска, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Ранее Sputnik сообщил со ссылкой на социальные сети известного музыканта, что Махогани не может пройти паспортный контроль из-за того, что его паспорт находится не в надлежащем виде.

«Уважаемый джазмен еще вчера был пропущен через границу республики Беларусь на въезд в установленном порядке. Так что никаких проблем с его сегодняшним концертом быть не должно», — сказал Бычковский.

Он отметил, что паспорт действительно находится «не в очень хорошем состоянии». «Состояние паспорта такое, что пограничники более внимательно изучили документ, но его владелец беспрепятственно попал на территорию республики Беларусь», — сказал Бычковский.