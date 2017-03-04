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18:27 (мск), источник: Noi.md

Молдова отметит Час Земли

25 марта Молдова вместе со всей планетой отметит Час Земли — одно из крупнейших экологических событий в истории.

Источник: Noi.md

Акция Час Земли, которая стала традицией в Молдове, заключается в символическом выключении света в течение одного часа, чтобы привлечь внимание к необходимости снижения негативного воздействия человеческой деятельности на окружающую среду.

Час Земли отмечается на международном уровне с 2007 года, когда Фонд дикой природы Австралии впервые организовал эту акцию. 31 марта 2007 года в Сиднее в двух миллионах домов и офисов австралийских компаний выключили свет на один час. В 2008 году Час Земли решили отметить 50 миллионов человек, а в 2010 — 4500 городов в 128 странах. В настоящее время количество сторонников Часа Земли достигло 2 миллиардов человек в 7000 городах в более 175 странах. Событие отмечается в Молдове с 2009 года.

Министерство охраны окружающей среды обращается ко всем учреждениям, предприятиям, всем гражданам, которые не равнодушны к судьбе планеты Земля, призывая их поддержать инициативу и отключить электричество в общественных местах, учреждениях, многоквартирных и частных домах в течение часа, 25 марта, с 20.30 до 21.30.

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