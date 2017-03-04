Двести девушек получили необычные подарки от велосипедистов
В столице двести девушек и женщин получили сегодня в подарок необычные мэрцишоры — шоколадные. А раздавали сладкие сувениры кавалеры на велосипедах.
В столице двести девушек и женщин получили сегодня в подарок необычные мэрцишоры — шоколадные. А раздавали сладкие сувениры кавалеры на велосипедах.
Впрочем, были среди велосипедистов и представительницы прекрасного пола. Приурочили акцию к наступающему празднику 8 Марта.
В преддверии Международного женского дня в столице провели велопробег. Маршрут длиной 24 километра продумали таким образом, чтобы он повторял цифру восемь. Девушкам и женщинам, которые встречались по ходу следования, велосипедисты дарили мэрцишоры.
Участники велопробега с готовностью откликнулись на приглашение организаторов прокатиться по столице и порадовать жительниц Кишинева сюрпризами.
«Я веду активный образ жизни, и в преддверии 8 марта не могла упустить случая поучаствовать в велопробеге. Получилось объединить спорт и праздник. Мы дарилм женщинам вот такие мэрцишоры. На самом деле, это две шоколадки», — сказала велосипедистка Алина Чебан.
«Велопробег по такому маршруту мы проводим пятый год подряд. Мы продвигаем спорт и несем радость людям», — отметил велосипедист Юрий Комур.
Сладкие мэрцишоры изготовила Марианна Сава. Сегодня у нее день рождения и отметить его она решила участием в велопробеге.
«Хотим, чтобы ни одна женщина или девушка не остались без мэрцишора. Так мы задумали поделиться радостью с людьми», — заявила Марианна Сава.
Замысел велосипедистов пришелся кишиневкам по душе: «Это мой первый в этом году мэрцишор. Очень красивый», «Отлично придумали ребята. Я такого не ожидала, это нечто новое», «Очень мило, мне понравилось. И это было неожиданно».
Организаторы велопробега намерены продолжить традицию.
«Раздадим сегодня почти 200 мэрцишоров — по случаю приближающегося праздника. Хотя женщин надо ценить каждый день. А в следующем году проведем уже шестой по счету весенний велопробег», — сообщил глава Клуба любителей велоспорта Василий Фотеску.
В акции приняли участие 25 велосипедистов.