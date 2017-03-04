В Брестском роддоме поздравили «будущих милиционеров»

БРЕСТ, 4 мар — Sputnik. В День милиции брестские правоохранители поздравили малышей, родившихся 4 марта, а также запустили тематический троллейбус.

Сегодня утром представители областного УВД посетили Брестский роддом и вручили подарки новорожденным и их мамам. В ночь с пятницы на субботу родились трое малышей — двое мальчиков и одна девочка.

«Первым в День милиции на свет появился мальчик. В этой семье уже есть двое детей, это третий», — рассказал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.