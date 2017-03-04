В Голландии новый сорт тюльпанов назвали в честь Джамалы

«В начале 2017 голландская компания по выращиванию тюльпанов Sto Kolex вывела новый сорт цветка и назвала его в честь меня. Когда представители компании сообщили мне, что хотели бы назвать новый сорт тюльпанов моим именем, я удивилась. Для меня эта новость стала неожиданностью. Это очень приятно и трогательно», — написала Джамала на своей странице в Instagram.

Певица отметила, что очень любит эти цветы и с ними связано немало приятных воспоминаний в ее жизни.

«Как я уже неоднократно рассказывала в своих интервью, определенный период времени мой папа занимался выращиванием тюльпанов. Представляю, как он обрадуется, когда я передам ему луковицы, чтобы он смог посадить их в нашем саду. Для меня это большая честь!», — добавила она.