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20:26 (мск), источник: Ipress.ua

В Голландии новый сорт тюльпанов назвали в честь Джамалы

В честь победительницы «Евровидения-2016» голландская компания Sto Kolex назвала новый сорт тюльпанов.

Источник: Ipress.ua

«В начале 2017 голландская компания по выращиванию тюльпанов Sto Kolex вывела новый сорт цветка и назвала его в честь меня. Когда представители компании сообщили мне, что хотели бы назвать новый сорт тюльпанов моим именем, я удивилась. Для меня эта новость стала неожиданностью. Это очень приятно и трогательно», — написала Джамала на своей странице в Instagram.

Певица отметила, что очень любит эти цветы и с ними связано немало приятных воспоминаний в ее жизни.

«Как я уже неоднократно рассказывала в своих интервью, определенный период времени мой папа занимался выращиванием тюльпанов. Представляю, как он обрадуется, когда я передам ему луковицы, чтобы он смог посадить их в нашем саду. Для меня это большая честь!», — добавила она.

Напомним, украинская певица Джамала с песней «1944», посвященной депортации крымских татар, стала победительницей 61-го песенного конкурса «Евровидение», который прошел в столице Швеции на концертно-спортивной арене Globen. Сама Джамала отвечая на вопрос журналистов о том, что бы она сказала своей прабабушке, которой была посвящена песня «1944», заявила, что лучше бы не было этой трагедии (депортации крымских татар — ред.).

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