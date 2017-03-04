В Голландии новый сорт тюльпанов назвали в честь Джамалы
В честь победительницы «Евровидения-2016» голландская компания Sto Kolex назвала новый сорт тюльпанов.
В честь победительницы «Евровидения-2016» голландская компания Sto Kolex назвала новый сорт тюльпанов.
«В начале 2017 голландская компания по выращиванию тюльпанов Sto Kolex вывела новый сорт цветка и назвала его в честь меня. Когда представители компании сообщили мне, что хотели бы назвать новый сорт тюльпанов моим именем, я удивилась. Для меня эта новость стала неожиданностью. Это очень приятно и трогательно», — написала Джамала на своей странице в Instagram.
Певица отметила, что очень любит эти цветы и с ними связано немало приятных воспоминаний в ее жизни.
«Как я уже неоднократно рассказывала в своих интервью, определенный период времени мой папа занимался выращиванием тюльпанов. Представляю, как он обрадуется, когда я передам ему луковицы, чтобы он смог посадить их в нашем саду. Для меня это большая честь!», — добавила она.
Напомним, украинская певица Джамала с песней «1944», посвященной депортации крымских татар, стала победительницей 61-го песенного конкурса «Евровидение», который прошел в столице Швеции на