В Талдыкоргане банкомат выдал двум клиентам одну купюру

В Талдыкоргане банкомат выдал клиенту порванную купюру, передает корреспондент Tengrinews.kz. Запись об инциденте была размещена в одной из социальных сетей.

«Чудят наши банкоматы. Помните, на западе одному досталась помеченная купюра. Сегодня мне банкомат QAZKOM выдал порванную купюру, точнее ее кусок с номиналом 5 тысяч тенге», — заявил автор публикации Галымурат Жукел, прикрепив к своей записи фотографии порванной пятитысячной купюры.

Как пояснил автор публикации он снял с банкомата небольшую сумму денег, вместе с которыми аппарат выдал порванный кусок денег.