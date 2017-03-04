Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Майор ВСУ рассказал почему перешел на сторону ополченцев в ДНР
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
Прозрачная блузка без белья: Мосс показала откровенный наряд
"Нагло кричал, что я виновата": Поргина об аварии
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Местные жители обвалили ж/д на Украине и напали на полицию - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
8На Сицилии извергается вулкан Этна
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
20:22 (мск), источник: Tengrinews

В Талдыкоргане банкомат выдал двум клиентам одну купюру

Запись об инциденте была размещена в одной из социальных сетей.

Источник: Tengrinews

В Талдыкоргане банкомат выдал клиенту порванную купюру, передает корреспондент Tengrinews.kz. Запись об инциденте была размещена в одной из социальных сетей.

«Чудят наши банкоматы. Помните, на западе одному досталась помеченная купюра. Сегодня мне банкомат QAZKOM выдал порванную купюру, точнее ее кусок с номиналом 5 тысяч тенге», — заявил автор публикации Галымурат Жукел, прикрепив к своей записи фотографии порванной пятитысячной купюры.

Как пояснил автор публикации он снял с банкомата небольшую сумму денег, вместе с которыми аппарат выдал порванный кусок денег.

«Самое интересное, что нашелся человек, которому досталась другая половина купюры. Он написал мне в Facebook. На следующий день мы с ним встретились и я сверил разрезы, которые сходились. В тот день он тоже обслуживался в том же банкомате. Но, когда хотел взять деньги аппарат прищемил деньги. Когда он потянул посильнее пятитысячная купюра порвалась. После нашей встречи он пошел в отделение банка, где ему поменяли испорченный банкнот» — подытожил Галымурат Жукел.

Напомним, ранее в Атырау один из банкоматов в торговом центре Baizaar выдал клиенту купюру достоинством в две тысячи тенге с невидимой при обычном свете пометкой «Взятка».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Талдыкоргане банкомат выдал двум клиентам одну купюру
Около миллиона демонстрантов в Сеуле требуют отставки Пак Кын Хе
В Иране испытали купленный у России ЗРК С-300
Лондон анонсировал первый за пять лет визит главы МИДа в Россию
Сирийская армия отбила у ИГ 29 селений близ Алеппо
Россиянка пропала в Таиланде
ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в Москве
Правительство предложило запретить в РФ отдельные виды товаров
Спорт
Дым, нули: ЦСКА и «Зенит» напомнили, что такое мартовский футбол Главные конкуренты лидера чемпионата "Спартака" сыграли вничью в Москве
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь