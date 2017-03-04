В Талдыкоргане банкомат выдал двум клиентам одну купюру
Запись об инциденте была размещена в одной из социальных сетей.
Запись об инциденте была размещена в одной из социальных сетей.
В Талдыкоргане банкомат выдал клиенту порванную купюру, передает корреспондент Tengrinews.kz. Запись об инциденте была размещена в одной из социальных сетей.
«Чудят наши банкоматы. Помните, на западе одному досталась помеченная купюра. Сегодня мне банкомат QAZKOM выдал порванную купюру, точнее ее кусок с номиналом 5 тысяч тенге», — заявил автор публикации Галымурат Жукел, прикрепив к своей записи фотографии порванной пятитысячной купюры.
Как пояснил автор публикации он снял с банкомата небольшую сумму денег, вместе с которыми аппарат выдал порванный кусок денег.
«Самое интересное, что нашелся человек, которому досталась другая половина купюры. Он написал мне в Facebook. На следующий день мы с ним встретились и я сверил разрезы, которые сходились. В тот день он тоже обслуживался в том же банкомате. Но, когда хотел взять деньги аппарат прищемил деньги. Когда он потянул посильнее пятитысячная купюра порвалась. После нашей встречи он пошел в отделение банка, где ему поменяли испорченный банкнот» — подытожил Галымурат Жукел.
Напомним, ранее в Атырау один из банкоматов в торговом центре Baizaar выдал клиенту купюру достоинством в две тысячи тенге с невидимой при обычном свете пометкой «Взятка».