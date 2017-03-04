Газоснабжение правобережной части Ужгорода восстановлено

В Ужгороде восстановили газоснабжение правобережной части города. Об этом сообщили в пресс-службе Ужгородского горсовета в Facebook.

Как отмечается, в 17:00 4 марта специалисты ПАО «Закарпатгаз» восстановили газоснабжение 22 улиц областного центра.

«С целью ликвидации аварийной ситуации на газопроводе среднего давления, которая возникла вследствие его повреждения во время проведения несанкционированных земляных работ, было прекращено газоснабжение более двух десятков улиц областного центра. В связи с аварийной ситуацией без газа оставались 1076 домохозяйств», — говорится в сообщении.

На данный момент, по словам и. о. главного инженера ПАО «Закарпатгаз» Юрия Гаврильця, работы завершены, возобновлено газоснабжение 1051 домохозяйства.