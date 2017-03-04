В преддверии 8 Марта на субботник в Шымкенте вышли исключительно мужчины

4 марта шымкентцы устроили генеральную уборку в городе и вышли на общегородской субботник. Высаживанием деревьев и очисткой улиц после зимы занялись исключительно мужчины. Такой подарок женщинам перед 8 Марта шымкентские мужчины делают по традиции, которая появилась два года назад.

В акции чистоты приняли участие аким области Жансеит Туймебаев и аким города Габидулла Абдрахимов. В одном из парков, расположенного на пересечении улиц Рыскулова и Кунаева, они вместе с ветеранами и молодёжью посадили саженцы деревьев. Об этом сообщает пресс-служба акима ЮКО.

Глава региона отметил, что работа по озеленению города набирает обороты. Строятся и благоустраиваются многие места для отдыха. Жителям мегаполиса, в свою очередь, необходимо поддерживать чистоту и порядок в городе.

«В Шымкенте 70% составляют частные жилые дома. Если каждый житель посадит хотя бы одно дерево, то город значительно преобразится. Поэтому, я призываю вас к совместной работе по озеленению города», — сказал Жансеит Туймебаев.

В общегородском субботнике активное участие приняли сотрудники акиматов, а также студенты высших учебных заведений и жители города. Было привлечено 55 единиц спецтехники.

В рамках субботника с улиц Шымкента вывезли 135 кубометров мусора, очистили 37 км каналов и около 79 км дорог. В конце января в заброшенном овраге жители Шымкента высадили пять тысяч деревьев. Вместо мусорных свалок на месте оврага раскинулся парк «Самал» площадью 38 гектаров.